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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-президент Перу приговорен к 20,5 годам за коррупцию

Экс-президент Перу приговорен к 20,5 годам за коррупцию

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 01:59  •  2057 просмотра

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Алехандро Толедо, бывший президент Перу, получил 20,5 лет заключения за взяточничество от Odebrecht. Он признан виновным в получении 35 млн долларов за контракт на строительство автомагистрали между Перу и Бразилией.

Экс-президента Перу Толедо приговорили к более чем 20 годам тюрьмы за коррупцию. Об этом сообщает APF, передает УНН.

Детали

Суд в Перу вынес приговор бывшему президенту Алехандро Толедо, приговорив его к 20,5 годам лишения свободы за коррупцию. Он был признан виновным в получении 35 миллионов долларов взятки от бразильского строительного конгломерата Odebrecht, что привело к заключению контракта на строительство автомагистрали между Перу и Бразилией.

Толедо, который возглавлял страну с 2001 по 2006 год, также был обвинен в сговоре и отмывании денег. Компания Odebrecht, которая сменила название на Novonor, признала, что платила значительные суммы взяток по всей Латинской Америке для получения крупных государственных контрактов.

78-летнего Толедо экстрадировали в Перу из США в прошлом году, где он проживал несколько лет перед тем, как сдался федеральному суду в Калифорнии. На судебном заседании он заявил о своей невиновности и попросил о смягчении наказания, указывая на проблемы со здоровьем.

Перу вводит 60-дневное чрезвычайное положение для борьбы с преступностью27 сентября 2024, 01:29 • 19404 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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