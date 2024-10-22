Экс-президент Перу приговорен к 20,5 годам за коррупцию

Экс-президента Перу Толедо приговорили к более чем 20 годам тюрьмы за коррупцию. Об этом сообщает APF, передает УНН.

Детали

Суд в Перу вынес приговор бывшему президенту Алехандро Толедо, приговорив его к 20,5 годам лишения свободы за коррупцию. Он был признан виновным в получении 35 миллионов долларов взятки от бразильского строительного конгломерата Odebrecht, что привело к заключению контракта на строительство автомагистрали между Перу и Бразилией.

Толедо, который возглавлял страну с 2001 по 2006 год, также был обвинен в сговоре и отмывании денег. Компания Odebrecht, которая сменила название на Novonor, признала, что платила значительные суммы взяток по всей Латинской Америке для получения крупных государственных контрактов.

78-летнего Толедо экстрадировали в Перу из США в прошлом году, где он проживал несколько лет перед тем, как сдался федеральному суду в Калифорнии. На судебном заседании он заявил о своей невиновности и попросил о смягчении наказания, указывая на проблемы со здоровьем.

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