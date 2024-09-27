Перу вводит 60-дневное чрезвычайное положение для борьбы с преступностью

В Перу объявили 60-дневное чрезвычайное положение в 12 районах столицы Лимы для борьбы с ростом преступности. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, премьер-министр Густаво Адриансен сообщил, что эта мера принята из-за серии насильственных нападений на водителей общественного транспорта, во время которых с конца августа погибли четверо водителей.

В четверг в Лиме состоялась масштабная забастовка работников общественного транспорта, в результате чего правительство закрыло школы и призвало компании перейти на дистанционную работу.

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