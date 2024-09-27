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Перу вводить 60-денний надзвичайний стан для боротьби зі злочинністю

Перу вводить 60-денний надзвичайний стан для боротьби зі злочинністю

Київ • УНН

 • 19748 перегляди

У 12 районах столиці Перу введено 60-денний надзвичайний стан для боротьби зі злочинністю. Це рішення прийнято після серії нападів на водіїв громадського транспорту.

У Перу оголосили 60-денний надзвичайний стан у 12 районах столиці Ліми для боротьби зі зростанням злочинності. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За інформацією, прем'єр-міністр Густаво Адріансен повідомив, що цей захід вжито через серію насильницьких нападів на водіїв громадського транспорту, під час яких з кінця серпня загинули четверо водіїв.

У четвер у Лімі відбувся масштабний страйк працівників громадського транспорту, внаслідок чого уряд закрив школи та закликав компанії перейти на дистанційну роботу.

Президент Перу затриманий силовиками07.12.22, 20:08 • 860083 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
reutersReuters

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