Перу вводить 60-денний надзвичайний стан для боротьби зі злочинністю
Київ • УНН
У 12 районах столиці Перу введено 60-денний надзвичайний стан для боротьби зі злочинністю. Це рішення прийнято після серії нападів на водіїв громадського транспорту.
У Перу оголосили 60-денний надзвичайний стан у 12 районах столиці Ліми для боротьби зі зростанням злочинності. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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За інформацією, прем'єр-міністр Густаво Адріансен повідомив, що цей захід вжито через серію насильницьких нападів на водіїв громадського транспорту, під час яких з кінця серпня загинули четверо водіїв.
У четвер у Лімі відбувся масштабний страйк працівників громадського транспорту, внаслідок чого уряд закрив школи та закликав компанії перейти на дистанційну роботу.
Президент Перу затриманий силовиками07.12.22, 20:08 • 860083 перегляди