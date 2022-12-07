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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Президент Перу затриманий силовиками

Президент Перу затриманий силовиками

Київ • УНН

 • 860084 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент Перу Педро Кастільйо був затриманий силами безпеки в середу, згідно із повідомленням опублікованому національною поліцією, незабаром після того, як Конгрес проголосував за усунення його від влади, передає УНН.

Деталі

Президента Перу звинувачують у заколоті та зловживанні повноваженнями, йдеться у заяві правоохоронних органів.

Тим часом Держдеп уже заявив, що у зв'язку з оголошеним Кастільйо імпічментом США сприймають його як колишнього главу держави.

Доповнення

Конгрес Перу в середу проголосував за імпічмент президенту Педро Кастільйо.

Голосування про імпічмент за «моральну недієздатність» було схвалено 101 зі 130 законодавців на засіданні, яке транслювалося у прямому ефірі на телебаченні, незважаючи на те, що Кастільо оголосив про розпуск Конгресу та створення надзвичайного уряду.

Спробу Кастільйо призупинити роботу конгресу на дев'ять місяців, написати нову конституцію та запровадити комендантську годину було названо конституційним судом переворотом.

Декілька міністрів звільнилися майже відразу після того, як Кастільйо зробив свою заяву, а збройні сили виступили із заявою, в якій говорилося, що вони виступають проти будь-яких спроб порушити конституційний порядок. Навіть кілька членів власної партії Кастільйо підтримали пропозицію про імпічмент.

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