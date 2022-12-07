Президент Перу затриманий силовиками

Деталі

Президента Перу звинувачують у заколоті та зловживанні повноваженнями, йдеться у заяві правоохоронних органів.

Тим часом Держдеп уже заявив, що у зв'язку з оголошеним Кастільйо імпічментом США сприймають його як колишнього главу держави.

Доповнення

Конгрес Перу в середу проголосував за імпічмент президенту Педро Кастільйо.

Голосування про імпічмент за «моральну недієздатність» було схвалено 101 зі 130 законодавців на засіданні, яке транслювалося у прямому ефірі на телебаченні, незважаючи на те, що Кастільо оголосив про розпуск Конгресу та створення надзвичайного уряду.

Спробу Кастільйо призупинити роботу конгресу на дев'ять місяців, написати нову конституцію та запровадити комендантську годину було названо конституційним судом переворотом.

Декілька міністрів звільнилися майже відразу після того, як Кастільйо зробив свою заяву, а збройні сили виступили із заявою, в якій говорилося, що вони виступають проти будь-яких спроб порушити конституційний порядок. Навіть кілька членів власної партії Кастільйо підтримали пропозицію про імпічмент.