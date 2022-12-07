Президент Перу задержан силовиками
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Перу Педро Кастильо был задержан силами безопасности в среду, согласно сообщению опубликованному национальной полицией, вскоре после того, как Конгресс проголосовал за отстранение его от власти, передает УНН.
Детали
Президента Перу обвиняют в мятеже и злоупотреблении полномочиями, говорится в заявлении правоохранительных органов.
Между тем Госдеп уже заявил, что в связи с объявленным Кастильо импичментом США воспринимают его как бывшего главу государства.
Дополнение
Конгресс Перу в среду проголосовал за импичмент президенту Педро Кастильо.
Голосование об импичменте за «моральную недееспособность» было одобрено 101 из 130 законодателей на заседании, которое транслировалось в прямом эфире на телевидении, несмотря на то, что Кастильо объявил о роспуске Конгресса и создании чрезвычайного правительства.
Попытка Кастильо приостановить работу конгресса на девять месяцев, написать новую конституцию и ввести комендантский час была названа конституционным судом переворотом.
Несколько министров уволились почти сразу после того, как Кастильо сделал свое заявление, а вооруженные силы выступили с заявлением, в котором говорилось, что они выступают против любых попыток нарушить конституционный порядок. Даже несколько членов собственной партии Кастильо поддержали предложение об импичменте.