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Президент Перу задержан силовиками

Президент Перу задержан силовиками

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Перу Педро Кастильо был задержан силами безопасности в среду, согласно сообщению опубликованному национальной полицией, вскоре после того, как Конгресс проголосовал за отстранение его от власти, передает УНН.

Детали

Президента Перу обвиняют в мятеже и злоупотреблении полномочиями, говорится в заявлении правоохранительных органов.

Между тем Госдеп уже заявил, что в связи с объявленным Кастильо импичментом США воспринимают его как бывшего главу государства.

Дополнение

Конгресс Перу в среду проголосовал за импичмент президенту Педро Кастильо.

Голосование об импичменте за «моральную недееспособность» было одобрено 101 из 130 законодателей на заседании, которое транслировалось в прямом эфире на телевидении, несмотря на то, что Кастильо объявил о роспуске Конгресса и создании чрезвычайного правительства.

Попытка Кастильо приостановить работу конгресса на девять месяцев, написать новую конституцию и ввести комендантский час была названа конституционным судом переворотом.

Несколько министров уволились почти сразу после того, как Кастильо сделал свое заявление, а вооруженные силы выступили с заявлением, в котором говорилось, что они выступают против любых попыток нарушить конституционный порядок. Даже несколько членов собственной партии Кастильо поддержали предложение об импичменте.

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