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По всій Франції масштабна операція: поліція заарештувала десятки підозрюваних у причетності до нападів на в'язниці

Київ • УНН

 • 942 перегляди

Французька поліція заарештувала 25 осіб, підозрюваних у серії нападів на в'язниці. Серед затриманих є член марсельської злочинної організації DZ Mafia.

По всій Франції масштабна операція: поліція заарештувала десятки підозрюваних у причетності до нападів на в'язниці

Вранці у Франції було заарештовано двадцять п'ять осіб, яких підозрюють у серії нападів на в'язниці, скоєних протягом останніх двох тижнів. 

Передає УНН із посиланням на Reuters та Franceinfo.

Правоохоронці Франції заарештували 25 осіб у понеділок вранці, 28 квітня, яких підозрюють у причетності до скоєних останніми днями нападів на в'язниці та тюремних охоронців. 

Відповідну оперцію, що була здійснена поліцією країни, підтвердив міністр юстиції Франції Жеральд Дарманін. Посадовець не уточнював кількість затриманих, але низка ЗМІ, зокрема Franceinfo, посилаючись на свої джерела у поліції повідомили про 25 затриманих осіб. 

Я хотів би подякувати суддям і співробітникам правоохоронних органів, які сьогодні рано вранці заарештували тих, хто, як передбачається, стоїть за нападами на наші в'язниці і тюремний персонал

- написав Дарманін в соціальній мережі X.

Серед заарештованих є член DZ Mafina. Чоловіка вважають членом марсельської злочинної організації DZ Mafia. Він перебуває під слідством за вбивство з 2023 року. Це джерело додає, що його підозрюють у тому, що він є одним із керівників злочинної організації.

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За даними franceinfo, підозрюваних заарештували переважно в регіоні Іль-де-Франс, а також у регіонах Ліон, Марсель та Бордо. 

Щонайменше шість французьких в'язниць зазнали нападів. Біля входу до в'язниці Тулона було здійснено обстріл з автоматичної гвинтівки АК-47, а біля в'язниць у Вільпенті, Нантері, Екс-Люїні та Валенсі було підпалено автомобілі. Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайлло заявив, що, найімовірніше, за напади несуть відповідальність наркоторговці, передає Reuters.

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