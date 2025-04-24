У Франції учень влаштував різанину в школі: один старшокласник загинув, трьох поранено

Старшокласник у школі міста Нант на заході Франції вчинив збройний напад у школі. У результаті – один старшокласник загинув та трьох поранено, один з них – у критичному стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters та Le Figaro.

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Як розповіли в адміністрації школи Notre-Dame-de-Toutes-Aides, учень одного зі старших класів під час занять у першій половині дня увірвався почергово до кількох класів, озброєний ножем. Він напав на чотирьох підлітків і встиг завдати їм поранень, перш ніж його змогли зупинити.

Один з поранених помер до приїзду екстрених служб від стрімкої крововтрати. Решту постраждалих госпіталізували. Один з поранених - у критичному стані.

Речник місцевої поліції заявив, що жодних ознак теракту немає. 15-річного нападника зупинили та обеззброїли вчителі ще до прибуття правоохоронців.

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