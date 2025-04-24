У Франції учень влаштував різанину в школі: один старшокласник загинув, трьох поранено

$41.670.15
47.540.17
ukenru
"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву
12:42 • 10329 перегляди

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву

11:00 • 23386 перегляди

Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

08:13 • 63180 перегляди

Ракетний удар по Києву: серед загиблих - двоє дітей з однієї сім’ї

23 квітня, 17:58 • 118658 перегляди

Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

23 квітня, 15:00 • 150293 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

23 квітня, 14:18 • 210471 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
23 квітня, 13:00 • 105187 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Ексклюзив
23 квітня, 12:40 • 176843 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Ексклюзив
23 квітня, 12:29 • 60861 перегляди

Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися

Ексклюзив
23 квітня, 11:49 • 42650 перегляди

Україна посилить захист адвокатів: підписання Конвенції Ради Європи очікується у травні - голова підкомітету ВР

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+26°
3.3м/с
27%
746 мм
Популярнi новини

Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів

24 квітня, 05:06 • 60913 перегляди

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

24 квітня, 06:58 • 70121 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

08:47 • 30722 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

11:00 • 29347 перегляди

Перші хвилини після удару рф по Києву: Білошицький показав відео

12:26 • 11112 перегляди
Публікації

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

11:00 • 29422 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 210471 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 121293 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

23 квітня, 12:40 • 176843 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 130460 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Денис Шмигаль

Сіріл Рамафоса

Володимир Зеленський

Кая Каллас

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Польща

Китай

Реклама
УНН Lite

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

08:47 • 30781 перегляди

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

24 квітня, 06:58 • 70181 перегляди

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

23 квітня, 15:29 • 51067 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

23 квітня, 13:53 • 57723 перегляди

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 68214 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Financial Times

TikTok

Saab JAS 39 Gripen

Дассо Міраж 2000

У Франції учень влаштував різанину в школі: один старшокласник загинув, трьох поранено

Київ • УНН

 • 1562 перегляди

У місті Нант, Франція, старшокласник влаштував різанину в школі. Внаслідок нападу одна людина загинула, троє отримали поранення, один з них у важкому стані.

У Франції учень влаштував різанину в школі: один старшокласник загинув, трьох поранено

Старшокласник у школі міста Нант на заході Франції вчинив збройний напад у школі. У результаті – один старшокласник загинув та трьох поранено, один з них – у критичному стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters та Le Figaro.

Деталі

Як розповіли в адміністрації школи Notre-Dame-de-Toutes-Aides, учень одного зі старших класів під час занять у першій половині дня увірвався почергово до кількох класів, озброєний ножем. Він напав на чотирьох підлітків і встиг завдати їм поранень, перш ніж його змогли зупинити.

Один з поранених помер до приїзду екстрених служб від стрімкої крововтрати. Решту постраждалих госпіталізували. Один з поранених - у критичному стані.

Речник місцевої поліції заявив, що жодних ознак теракту немає. 15-річного нападника зупинили та обеззброїли вчителі ще до прибуття правоохоронців.

У Белізі чоловік викрав літак і поранив ножем трьох людей на борту: його застрелив один із травмованих пасажирів18.04.25, 14:39 • 6294 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

Новини Світу
Reuters
Франція
Brent
$66.65
Bitcoin
$92,778.30
S&P 500
$5,381.25
Tesla
$250.60
Газ TTF
$33.60
Золото
$3,346.74
Ethereum
$1,757.85