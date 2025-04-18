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У Белізі чоловік викрав літак і поранив ножем трьох людей на борту: його застрелив один із травмованих пасажирів

Київ • УНН

 • 3046 перегляди

В Белізі озброєний ножем чоловік викрав літак з 14 пасажирами, поранивши трьох. Один з поранених пасажирів, маючи ліцензію на зброю, застрелив нападника після посадки.

У Белізі чоловік викрав літак і поранив ножем трьох людей на борту: його застрелив один із травмованих пасажирів

Озброєний ножем громадянин США викрав невеликий літак у Белізі, який перевозив 14 пасажирів та завдав ножових поранень трьом людям на борту. Коли літак приземлився біля Беліз-Сіті, викрадача застрелив травмований пасажир, який мав зброю. Влада Белізу оголосила надзвичайну ситуацію через інцидент.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Independent.

Деталі

Видання зазначає, що нападник сів на борт літака Tropic Air, який перевозив 14 пасажирів і двох членів екіпажу, з Корозала, невеликого містечка поблизу кордону Белізу з Мексикою, до популярного туристичного місця Сан-Педро.

Викрадача ідентифікували як Акініела Сава Тейлора, 49-річного ветерана зі США, - повідомив комісар поліції Белізу Честер Вільямс. Комісар поліції додав, що незрозуміло, як Тейлору вдалося сісти на борт літака з ножем та визнав, що невеликі аеропорти в країни не вживають належних заходів безпеки.

Літак літав у повітрі колами, поки на борту розгорталися трагічні події. За літаком слідував поліцейський гелікоптер, аж поки літак не приземлився в аеропорту прибережного міста Ледівіль. Через інцидент влада Белізу оголосила надзвичайну ситуацію.

Викрадач завдав ножових поранень трьом людям на борту, включаючи пілота та пасажира, який застрелив Тейлора з ліцензованої вогнепальної зброї, коли літак приземлився біля Беліз-Сіті. Після приземлення поранений пілот, пасажири та Тейлор були доставлені в лікарню, але викрадач помер від вогнепальних поранень

- передає видання повідомлення поліції.

Пасажир із ножем, якому вдалося застрелити Тейлора, мав ліцензію на носіння вогнепальної зброї та згодом передав зброю поліції, - зазначив комісар поліції Вільямс.

Стрілок, який вбив викрадача, отримав ножове поранення в спину та пробиту легеню. Він залишається у важкому стані.

Ми молимося за нього. Він наш герой

- сказав Вільямс.

"Наш пілот діяв з надзвичайною сміливістю та спокоєм, спрямувавши літак до безпечної посадки. Його дії були героїчними", - йдеться у заяві авіакомпанії Белізу.

Реакція США

Речник Держдепартаменту Сполучених Штатів Теммі Брюс заявила на брифінгу у Вашингтоні, що офіційні особи все ще збирають інформацію про інцидент.

Жахливо. Ми вдячні, я думаю, всі ми вдячні, що це не перетворилося на масову подію з, я вважаю, понад дюжиною людей у літаку. Зрозуміло, що ми знаємо кілька деталей. Більше ми не знаємо

- додала вона.

Люк Мартін, речник посольства США в Белізі, сказав, що Тейлор також наполягав на тому, щоб його доставили до США. 

Ми не знаємо, чому він хотів повернутися до Сполучених Штатів

- заявив він.

Нагадаємо

На рейсі Volaris 3041 пасажир напав на стюардесу і спробував проникнути в кабіну пілотів. Екіпажу вдалося затримати нападника, після чого літак здійснив посадку в Гвадалахарі.

Альона Уткіна

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