В Белизе мужчина угнал самолет и ранил ножом трех человек на борту: его застрелил один из травмированных пассажиров

Вооруженный ножом гражданин США угнал небольшой самолет в Белизе, который перевозил 14 пассажиров и нанес ножевые ранения трем людям на борту. Когда самолет приземлился возле Белиз-Сити, угонщика застрелил травмированный пассажир, у которого было оружие. Власти Белиза объявили чрезвычайную ситуацию из-за инцидента.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Independent.

Детали

Издание отмечает, что нападавший сел на борт самолета Tropic Air, который перевозил 14 пассажиров и двух членов экипажа, из Корозала, небольшого городка вблизи границы Белиза с Мексикой, в популярное туристическое место Сан-Педро.

Угонщика идентифицировали как Акиниела Сава Тейлора, 49-летнего ветерана из США, - сообщил комиссар полиции Белиза Честер Уильямс. Комиссар полиции добавил, что непонятно, как Тейлору удалось сесть на борт самолета с ножом и признал, что небольшие аэропорты в стране не принимают надлежащих мер безопасности.

Самолет летал в воздухе кругами, пока на борту разворачивались трагические события. За самолетом следовал полицейский вертолет, пока самолет не приземлился в аэропорту прибрежного города Ледивилль. Из-за инцидента власти Белиза объявили чрезвычайную ситуацию.

Угонщик нанес ножевые ранения трем людям на борту, включая пилота и пассажира, который застрелил Тейлора из лицензированного огнестрельного оружия, когда самолет приземлился возле Белиз-Сити. После приземления раненый пилот, пассажиры и Тейлор были доставлены в больницу, но угонщик умер от огнестрельных ранений - передает издание сообщение полиции.

Пассажир с ножом, которому удалось застрелить Тейлора, имел лицензию на ношение огнестрельного оружия и впоследствии передал оружие полиции, - отметил комиссар полиции Уильямс.

Стрелок, убивший угонщика, получил ножевое ранение в спину и пробитое легкое. Он остается в тяжелом состоянии.

Мы молимся за него. Он наш герой - сказал Уильямс.

"Наш пилот действовал с необычайной смелостью и спокойствием, направив самолет к безопасной посадке. Его действия были героическими", - говорится в заявлении авиакомпании Белиза.

Реакция США

Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Темми Брюс заявила на брифинге в Вашингтоне, что официальные лица все еще собирают информацию об инциденте.

Ужасно. Мы благодарны, я думаю, все мы благодарны, что это не превратилось в массовое событие с, я считаю, более дюжиной людей в самолете. Понятно, что мы знаем несколько деталей. Больше мы не знаем - добавила она.

Люк Мартин, представитель посольства США в Белизе, сказал, что Тейлор также настаивал на том, чтобы его доставили в США.

Мы не знаем, почему он хотел вернуться в Соединенные Штаты - заявил он.

Напомним

На рейсе Volaris 3041 пассажир напал на стюардессу и попытался проникнуть в кабину пилотов. Экипажу удалось задержать нападавшего, после чего самолет совершил посадку в Гвадалахаре.