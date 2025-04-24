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"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву
12:42 • 10309 просмотра

"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву

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Во Франции ученик устроил резню в школе: один старшеклассник погиб, трое ранены

Киев • УНН

 • 1528 просмотра

В городе Нант, Франция, старшеклассник устроил резню в школе. В результате нападения один человек погиб, трое получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

Во Франции ученик устроил резню в школе: один старшеклассник погиб, трое ранены

Старшеклассник в школе города Нант на западе Франции совершил вооруженное нападение в школе. В результате – один старшеклассник погиб и трое ранены, один из них – в критическом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и Le Figaro.

Детали

Как рассказали в администрации школы Notre-Dame-de-Toutes-Aides, ученик одного из старших классов во время занятий в первой половине дня ворвался поочередно в несколько классов, вооруженный ножом. Он напал на четырех подростков и успел нанести им ранения, прежде чем его смогли остановить.

Один из раненых скончался до приезда экстренных служб от стремительной кровопотери. Остальных пострадавших госпитализировали. Один из раненых - в критическом состоянии.

Представитель местной полиции заявил, что никаких признаков теракта нет. 15-летнего нападавшего остановили и обезоружили учителя еще до прибытия правоохранителей.

В Белизе мужчина угнал самолет и ранил ножом трех человек на борту: его застрелил один из травмированных пассажиров18.04.25, 14:39 • 6294 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

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