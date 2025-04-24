Во Франции ученик устроил резню в школе: один старшеклассник погиб, трое ранены

Старшеклассник в школе города Нант на западе Франции совершил вооруженное нападение в школе. В результате – один старшеклассник погиб и трое ранены, один из них – в критическом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и Le Figaro.

Детали

Как рассказали в администрации школы Notre-Dame-de-Toutes-Aides, ученик одного из старших классов во время занятий в первой половине дня ворвался поочередно в несколько классов, вооруженный ножом. Он напал на четырех подростков и успел нанести им ранения, прежде чем его смогли остановить.

Один из раненых скончался до приезда экстренных служб от стремительной кровопотери. Остальных пострадавших госпитализировали. Один из раненых - в критическом состоянии.

Представитель местной полиции заявил, что никаких признаков теракта нет. 15-летнего нападавшего остановили и обезоружили учителя еще до прибытия правоохранителей.

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