Українська гімнастка Марія Височанська пронесла олімпійський вогонь у перший день естафети у Франції

Українська гімнастка Марія Височанська несла олімпійський вогонь у перший день естафети у Франції, щоб вшанувати пам'ять свого батька, який брав участь у боях за Донецький аеропорт у 2014 році.