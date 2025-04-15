Жеремі Матьє, колишній гравець "Барселони" та переможець Ліги чемпіонів, зараз працює у магазині спортивних товарів Intersport у Франції. Він завершив кар'єру через травму у 2023 році.
Біля російського консульства в Марселі стався вибух. МЗС РФ заявляє про теракт та вимагає від Франції розслідування і посилення безпеки дипломатичних представництв.
У французькому Марселі близько 8 ранку стався вибух поблизу російського консульства на авеню Амбруаз-Паре. На місці події працюють 30 пожежників та поліція.
Українські міста активно налагоджують партнерство з закордонними муніципалітетами. Це дозволяє отримувати гуманітарну допомогу, реалізовувати проєкти з енергоефективності та готуватися до повоєнної відбудови.
Під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи у залу занесли Олімпійський вогонь.
Тисячі людей протестували по всій Франції проти ультраправої партії "Національне об'єднання" напередодні парламентських виборів, поліція затримала 7 осіб у Парижі.
Ірина Кобелєва, 16-річна дівчина з Маріуполя, завоювала 5 медалей, у тому числі 4 золоті та 1 срібну, на чемпіонаті Європи з ушу в Стокгольмі.
Українська гімнастка Марія Височанська несла олімпійський вогонь у перший день естафети у Франції, щоб вшанувати пам'ять свого батька, який брав участь у боях за Донецький аеропорт у 2014 році.
Першим суперником України в групі B олімпійського футбольного турніру 2024 року стане Ірак, який забезпечив собі місце в групі, перемігши Індонезію з рахунком 2:1 у матчі за третє місце на Кубку Азії серед молодіжних збірних U-23.
"Бенфіка", за яку виступає український воротар Анатолій Трубін, вилетіла з Ліги Європи, програвши "Марселю" по пенальті після домашньої перемоги з рахунком 2:1.
Збірна України U-23 зіграє з Аргентиною, Марокко та командою азійської кваліфікації у групі B футбольного турніру на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.
Церемонія жеребкування олімпійських футбольних турнірів 2024 року, в яких збірна України є учасником чоловічих змагань, відбудеться 20 березня о 21:00 за київським часом у паризькому Сен-Дені.
Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між "Марселем" і "Шахтарем" відбудеться на стадіоні "Велодром" у Марселі, букмекери віддають перевагу французькій команді.
В 1/16 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" зустрінеться з марсельським "Олімпіком", перший матч відбудеться 15 лютого, а матч-відповідь - 22 лютого.