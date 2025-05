Бенксі створив нову роботу, але не вказав, де вона

Художник Бенксі (Banksy) представив свою нову роботу. Він опублікував її в Instagram 29 травня, але де вона була створена, залишається загадкою, пише УНН.

Деталі

На фото роботи у соцмережі зображено маяк, намальований трафаретом на сірій бежевій стіні, а також слова: "I want to be what you saw in me" ("Я хочу бути тим, що ви в мені бачили").

Схоже, що на тротуарі намальована ніби тінь від сусіднього стовпа, що створює ілюзію того, що маяк сам собою силует повсякденних вуличних меблів, пише BBC.

Але на відміну від маяка, як зауважує BBC, мало що говорить про місцезнаходження твору. Другий, ширший знімок, на якому двоє людей вигулюють своїх собак, не дає жодної інформації.

Користувачі у соціальних мережах, які вгадують геолокації, припустили, що робота може ховатися у Марселі, на півдні Франції, зазначає BBC.

