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Бэнкси создал новую работу, но не указал, где она

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Художник Бэнкси представил новую работу в Instagram. На фотографии изображен маяк, нарисованный на стене, и слова: "Я хочу быть тем, кем вы меня видели".

Бэнкси создал новую работу, но не указал, где она
instagram.com/banksy

Художник Бэнкси (Banksy) представил свою новую работу. Он опубликовал ее в Instagram 29 мая, но где она была создана, остается загадкой, пишет УНН.

Детали

На фото работы в соцсети изображен маяк, нарисованный трафаретом на серой бежевой стене, а также слова: "I want to be what you saw in me" ("Я хочу быть тем, что вы во мне видели").

Похоже, что на тротуаре нарисована как бы тень от соседнего столба, что создает иллюзию того, что маяк сам по себе силуэт повседневной уличной мебели, пишет BBC.

Но в отличие от маяка, как отмечает BBC, мало что говорит о местонахождении произведения. Второй, более широкий снимок, на котором двое людей выгуливают своих собак, не дает никакой информации.

Пользователи в социальных сетях, которые угадывают геолокации, предположили, что работа может скрываться в Марселе, на юге Франции, отмечает BBC.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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