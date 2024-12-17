Бэнкси показал новое загадочное граффити с женщиной и младенцем
Киев • УНН
Британский художник Бэнкси представил новую работу с изображением женщины, кормящей младенца с пробитой грудью. Пользователи сети активно обсуждают возможные интерпретации нового граффити, от материнской борьбы до влияния войны.
Британский художник Бэнкси обнародовал в своем Instagram новое загадочное граффити, на котором изображена женщина с младенцем, передает УНН.
Новая работа Бэнкси, вероятно, дает отсылку к изображениям Мадонны с младенцем.
Женщина кормит ребенка, но ее грудь, вероятно, пробита. Кроме того, ребенок имеет растерянный или смущенный вид.
Отметим, что это первая публикация художника с августа. В последний месяц лета Бэнкси предствил серию работ с животными в разных точках Лондона.
Добавим
Пользователи активно обсуждают новую работу художника и отмечают, что изображение может иметь не одно "прочтение".
"Последняя работа Бэнкси не нуждается только в одном значении. Это может представлять борьбу матерей, влияние войны или даже темную сторону современной религии. Каждый видит это через собственную перспективу, сформированную тем, как он видит мир. Самым важным является то, что Бэнкси снова обратил наше внимание на то, где существует страдание, напоминая нам не отводить взгляд", - отметила пользовательница Каролина Гондорек.
Очередная работа Бэнкси появилась на зоопарке в Лондоне. Она должна стать финальной в нынешней серии о животных13 авг. 2024, 12:31 • 18165 просмотров