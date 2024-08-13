Очередная работа Бэнкси появилась на зоопарке в Лондоне. Она должна стать финальной в нынешней серии о животных

Работа, появившаяся на защитных ролетах Лондонского зоопарка, была подтверждена как последняя и финальная в неожиданной серии изображений животных авторства уличного художника Бэнкси (Banksy) в британской столице, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

На ней изображена горилла, поднимающая ставни, чтобы выпустить морского льва и птиц, тогда как другие животные, видимо, наблюдают за происходящим изнутри.

Новую работу Бэнкси опубликовал в Instagram.

Это девятая работа Бэнкси, появившаяся в Лондоне за последние несколько дней, и она следует за изображениями козла, слонов, обезьян, волка, пеликанов, кошки, пираний и носорога, которые появлялись каждое утро с 5 августа.

Представитель Лондонского зоопарка Дэниел Симмондс сказал, что работа будет сохранена.

Дэниел Симмондс, менеджер по работе с животными Лондонского зоопарка, сказал: "Бэнкси стал частью лондонской сцены, и очень приятно, что его культовый статус разделяется с, в конце концов, одним из самых культовых зоопарков во всем мире".

"Я думаю, это абсолютно блестяще", - сказал он BBC News.

Он сказал, что сотрудники понятия не имели, что Бэнкси планирует работу в этом месте.

Симмондс сказал, что сегодня ставни останутся закрытыми, а вместо них будут использоваться два других, чтобы посетители могли посмотреть на работу.

Он добавил, что ожидает, что сегодня придут еще люди в дополнение к тысячам, которые уже забронировали билеты.

"Мы определенно сохраним ее. Возможно, мы даже рассмотрим вариант обшить ее плексигласом", - отметил Симмондс.

Команда Бэнкси сообщила ВВС, что последняя работа станет финальной частью серии, которая привлекала внимание поклонников Бэнкси больше недели.

Как сообщается, две работы - два слона и носорог - с тех пор были частично испорчены после представления. Еще две были изъяты, отмечает издание.

На Бенксі подали до суду, це може змусити художника розкрити свою особистість