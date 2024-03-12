На Бэнкси подали в суд, это может заставить художника раскрыть свою личность

Спор о гравюре покойной королевы Елизаветы II, изображенной в виде украшенного драгоценностями примата может привести к раскрытию личности известного британского политического активиста и художника граффити.

Про это передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Контекст

Двое коллекционеров Ники Кац и Рэй Гоуз подали в суд на компанию Бэнкси "Pest Control" из-за ее явного отказа подтвердить подлинность "Обезьяньей королевы".

Компания, созданная Бэнкси в 2008 году для предотвращения подделок, выдает сертификат подлинности или иного подтверждения для работ Бэнкси, поступающих к ней, за плату в размере 150 фунтов стерлингов (около 175 евро).

Ники Кац и Рэй Гоуз прислали в компанию граффити-художника изображение королевы Елизаветы II в образе обезьяны, украшенной драгоценностями, которое, по их словам, они приобрели за 30 000 фунтов стерлингов (35 200 евро) в 2020 году у наследников коллекционера произведений Бэнкси, который недавно умер.

Коллекционеры обратились к "Pest Control" три года назад, чтобы подтвердить, что работа действительно принадлежит к ограниченной серии из 750 экземпляров, 150 из которых были подписаны. Но никакого ответа с тех пор не получили.

Сейчас они подали в суд на "Pest Control" - за "нарушение условий контракта".

Кто скрывается за псевдонимом Бэнкси

Этот вопрос преследует мир искусства и широкую общественность с тех пор, как художник сделал себе имя в 1990-х годах, оставаясь анонимным.

Бэнкси начал свою карьеру в 90-х годах, - тогда в Бристоле, в Великобритании, сформировалась мощная андеграундная среда. Некоторое время он работал в нескольких художественных группах, в частности был участником группировки DryBreadZ Crew, в которую входили его друзья Като и Тес. В начале нулевых художник переехал в Лондон, поселился в Хакни, Восточный Лондон.

Остросоциальные и забавные работы Бэнкси появлялись в разных городах Великобритании. К тому времени художник уже был популярен, его работы отличались высоким качеством и яркостью.

Тогда же началась настоящая война между британскими госслужбами, которые пытались смыть граффити и общественными организациями, которые пытались сохранить рисунки на стенах.

В 2002-м году художник провел первую выставку "Экзистенциализм", которая состоялась в Лос-Анджелесе. В 2003 году Бэнкси на несколько дней открыл ее в безымянном лондонском гараже, что сформировало огромную очередь посетителей.

Следует отметить, что художник в своем творчестве сочетает уличное искусство, популярную культуру и социальный активизм: работы Бэнкси несут антиконсьюмеристские, антивоенные, антифашистские и антиимпериалистические месседжии.

Точное количество работ Бэнкси посчитать сложно, его рисунки регулярно перепродают, зарисовывают, уничтожают, часто удаляют стены с ними.

Однако большинство из них Бэнкси документировал с самого начала своего творчества.

Настоящая личность Бэнкси остается загадкой для СМИ и общественности на протяжении десятилетий. Роберт Дель Наджа из Massive Attack, Джейми Хьюлетт из Gorillaz и Нил Бьюкенен, бывший ведущий телевизионной программы "Арт-атака", - все они были подозреваемыми.

В 2008 году таблоид Daily Mail якобы "обнаружил" Робина Ханнингема, 34-летнего на тот момент бывшего ученика государственной школы, как Бэнкси. Но художник это отрицал, и никто не смог установить абсолютную связь между Ханнингемом и Бэнкси.

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Иск коллекционеров

Сейчас Кац и Гоуз утверждают, что они безуспешно пытались получить от Службы по борьбе с вредителями ответ о том, что "Королева обезьян" - это одна из настоящих гравюр Бэнкси.

Как пишет Guardian 65-летний лондонец Кац, владелец карьера и коллекции произведений искусства, включающей большое количество работ Бэнкси, рассказывает, что он возмущен задержкой со стороны "Pest Control":

Мы находимся на ничейной земле, а это большие деньги. (...) Все три года нас придерживают за хвосты - комментирует коллекционер.

Судебный иск теперь является единственным вариантом, добавил он:

Мы подаем в суд на Pest Control за нарушение контракта. У них было три года, чтобы сделать то, за что мы им заплатили, а это по любым меркам достаточно времени, чтобы разобраться во всем - говорит Кац.

Джон Брандлер, ведущий специалист по продаже граффити-художников, сказал: "Я считаю, что это настоящий Бэнкси, но этим коллекционерам понадобилось три года, чтобы ничего не добиться с помощью Pest Control. Это чистая манипуляция рынком, потому что Бэнкси сертифицирует только те произведения, которые, по его мнению, должны иметь конкретные люди.

В компании Pest Control заявили:

Наш процесс аутентификации надежный и тщательный, а иногда и длительный. Мы выдали много тысяч сертификатов подлинности - говорится в сообщении.

Напомним,

В Лондоне было осуществлено два ареста за кражу и повреждение картины Бэнкси, на которой изображены дроны и знака остановки движения.

Двое мужчин на юге Лондона похитили работу Бэнкси с изображением на знаке "Стоп" дронов.

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