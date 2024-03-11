"Оскар" за лучший фильм получил "Оппенгеймер"

Байопик "Оппенгеймер" Кристофера Нолана получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм", передает УНН.

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Блокбастер об американском физике и "отце атомной бомбы" Роберте Оппенгеймере был номинирован на кинопремию в 13 категориях. Картина удостоилась семи статуэток, в том числе за лучшую режиссуру, лучшую музыку к фильму и монтаж.

Ирландец Киллиан Мерфи, исполнивший главную роль, завоевал "Оскар" как лучший актер.

Роберт Дауни-младший, сыгравший председателя комиссии США по атомной энергии Льюиса Штрауса, получил награду за лучшую мужскую роль второго плана.

Мировая премьера картины состоялась в июле 2023 года, в том же месяце лента вышла в прокат. К февралю 2024 года лента стала самым кассовым биографическим фильмом в истории, собрав $958 млн.

"Оппенгеймер" получил пять наград на премии "Золотой глобус" - за лучшие фильм, режиссуру, саундтрек, исполнение главной мужской роли в драматическом фильме - лучшее исполнение роли второго плана. Фильм также был удостоен семи наград BAFTA и трех Гильдии киноактеров США.

Назвали фаворита "Оскара" в главных номинациях