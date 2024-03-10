Назвали фаворита "Оскара" в главных номинациях

Биографический триллер о создателе атомной бомбы "Опенгеймер" является главным фаворитом премии "Оскар" в ключевых номинациях этого года, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов, передает УНН.

Детали

Трехчасовая лента студии Universal Pictures, выдвинутая в 13 категориях, в том числе лучший фильм, лучшая мужская роль (Киллиан Мерфи), лучшая режиссура (Кристофер Нолан) и лучшая мужская роль второго плана (Роберт Дауни-младший).

Согласно сайту GoldDerby, который отслеживает прогнозы критиков и экспертов, ожидается, что картина победит в нескольких номинациях, включая лучший фильм и операторскую работу.

Согласно сайту букмекерской конторы FanDuel, основным претендентом на победу в самой главной номинации - "лучший фильм" - также считается "Оппенгеймер". Среди других кандидатов - черная комедия "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса и "Зона интересов" от независимой студии A24.

Напомним,

В ночь на 11 марта состоится церемония Оскар.

В этом году фильм от украинского режиссера впервые претендует на самую престижную кинонаграду мира - "Оскар".

Документальная лента "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова будет бороться за победу в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

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