Назвали фаворита "Оскара" у головних номінаціях
Київ • УНН
Біографічний трилер "Оппенгеймер" про творця атомної бомби є головним фаворитом на кілька премій "Оскар" цього року, включаючи "Найкращий фільм", "Найкращий актор", "Найкраща режисура" та "Найкраща чоловіча роль другого плану".
Біографічний трилер про творця атомної бомби "Опенгеймер" є головним фаворитом премії "Оскар" у ключових номінаціях цього року, пише Bloomberg з посиланням на експертів, передає УНН.
Деталі
Тригодинна стрічка студії Universal Pictures, висунута в 13 категоріях, у тому числі найкращий фільм, найкраща чоловіча роль (Кілліан Мерфі), найкраща режисура (Крістофер Нолан) та найкраща чоловіча роль другого плану (Роберт Дауні-молодший).
Згідно з сайтом GoldDerby, який відстежує прогнози критиків та експертів, очікується, що картина переможе у кількох номінаціях, включаючи найкращий фільм та операторську роботу.
Згідно з сайтом букмекерської контори FanDuel, основним претендентом на перемогу в найголовнішій номінації - "найкращий фільм" - також вважається "Оппенгеймер". Серед інших кандидатів — чорна комедія "Бідні-нещасні" Йоргоса Лантімоса та "Зона інтересів" від незалежної студії A24.
Нагадаємо
У ніч на 11 березня відбудеться церемонія Оскар.
Цьогоріч фільм від українського режисера вперше претендує на найпрестижнішу кінонагороду світу — "Оскар".
Документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова змагатиметься за перемогу в категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".
Оскар 2024: де дивитися і вболівати за український фільм, який вперше може отримати статуетку10.03.24, 20:16 • 59473 перегляди