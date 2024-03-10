Оскар 2024: де дивитися і вболівати за український фільм, який вперше може отримати статуетку
Київ • УНН
Сьогодні ввечері відбудеться 96-та церемонія вручення премії Американської кіноакадемії, на якій українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" має шанс стати першим українським фільмом, який отримає "Оскар" у категорії "Документальний фільм".
Сьогодні вночі пройде церемонія нагородження Оскар 2024. Цього року однім з номінантів стала документальна стрічка українського режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі. Де вболівати за українське кіно та кому прогнозують перемогу в інших номінаціях, пише УНН.
Деталі
96-та церемонія вручення кінопремії Оскар-2024 відбудеться у ніч з 10 на 11 березня. Традиційно вона відбувається в театрі Долбі, що в Лос-Анджелесі. Вже вчетверте вести її буде американський комік та телеведучий Джиммі Кіммел.
Трансляція розпочнеться о 23:30 10 березня за українським часом, о 00:30 почнеться вихід на червону доріжку. А вручення — о 01:00.
Вручення Оскару можна буде переглянути на Суспільне Культура. Також церемонію транслюватиме американський телеканал ABC.
Додамо
Цього року у категорії "Документальний повнометражний фільм" за "Оскар" змагається український фільм "20 днів у Маріуполі".
Фільм режисера Мстислава Чернова має усі шанси здобути цю нагороду, про це свідчать дані букмекерського сайту. Якщо дійсно він отримає нагороду, це стане першим Оскаром, який присудять українському фільму.
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Щодо головних номінацій, то букмекери пророкують перемогу:
- у категорії "Найкращий фільм" - "Опенгеймер";
- у категорії "Найкращий режисер" - Крістофер Нолан;
- у категорії "Найкращий актор" - Кілліан Мерфі;
- у категорії "Найкраща актриса" - Лілі Гладстон
Усього премію вручатимуть у 23 номінаціях. Серед фаворитів, які отримали найбільше номінацій, фільми: Оппенгеймер (13), Бідолашні створіння (11), Вбивці квіткової повні (10).
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Президент Зеленський подякував команді документального фільму "20 днів у Маріуполі", номінованого на премію "Оскар", за викриття звірств росії проти українців перед світом.
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