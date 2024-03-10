Оскар 2024: де дивитися і вболівати за український фільм, який вперше може отримати статуетку

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8462 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 69303 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154560 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 151304 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125299 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133809 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85647 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93345 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98947 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89752 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1м/с
51%
Популярнi новини

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25820 перегляди

Зустріч делегацій України та рф відбудеться в Туреччині в середині квітня - CNN Türk

13 квітня, 12:53 • 6832 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14459 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7438 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9564 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 151307 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223408 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372987 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309054 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417147 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2414 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14471 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31656 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28451 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125299 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Оскар 2024: де дивитися і вболівати за український фільм, який вперше може отримати статуетку

Київ • УНН

 • 59473 перегляди

Сьогодні ввечері відбудеться 96-та церемонія вручення премії Американської кіноакадемії, на якій українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" має шанс стати першим українським фільмом, який отримає "Оскар" у категорії "Документальний фільм".

Оскар 2024: де дивитися і вболівати за український фільм, який вперше може отримати статуетку

Сьогодні вночі пройде церемонія нагородження Оскар 2024. Цього року однім з номінантів стала документальна стрічка українського режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі. Де вболівати за українське кіно та кому прогнозують перемогу в інших номінаціях, пише УНН.

Деталі

96-та церемонія вручення кінопремії Оскар-2024 відбудеться у ніч з 10 на 11 березня. Традиційно вона відбувається в театрі Долбі, що в Лос-Анджелесі. Вже вчетверте вести її буде американський комік та телеведучий Джиммі Кіммел.

Трансляція розпочнеться о 23:30 10 березня за українським часом, о 00:30 почнеться вихід на червону доріжку. А вручення — о 01:00.

Вручення Оскару можна буде переглянути на Суспільне Культура. Також церемонію транслюватиме американський телеканал ABC.

Додамо

Цього року у  категорії "Документальний повнометражний фільм" за "Оскар" змагається український фільм "20 днів у Маріуполі".

Фільм режисера Мстислава Чернова  має усі шанси здобути цю нагороду, про це свідчать дані букмекерського сайту. Якщо дійсно він отримає нагороду, це стане першим Оскаром, який присудять українському фільму.

Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала премію BAFTA за найкращий документальний фільм18.02.24, 22:40 • 33813 переглядiв

Щодо головних номінацій, то букмекери пророкують перемогу:

  • у категорії "Найкращий фільм" - "Опенгеймер";
  • у категорії "Найкращий режисер" - Крістофер Нолан;
  • у категорії "Найкращий актор" - Кілліан Мерфі;
  • у категорії "Найкраща актриса" - Лілі Гладстон

Усього премію вручатимуть у 23 номінаціях. Серед фаворитів, які отримали найбільше номінацій, фільми: Оппенгеймер (13), Бідолашні створіння (11), Вбивці квіткової повні (10).

Нагадаємо

Президент Зеленський подякував команді документального фільму "20 днів у Маріуполі", номінованого на премію "Оскар", за викриття звірств росії проти українців перед світом.

На Берлінале фільм "Дагомея" завоював "Золотого ведмедя"25.02.24, 14:43 • 28379 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Культура
Роберт Оппенгеймер
Володимир Зеленський
Лос-Анджелес
Brent
$65.29
Bitcoin
$83,601.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.45
Ethereum
$1,593.59