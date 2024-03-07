Зеленський поспілкувався з режисером номінованого на Оскар фільму “20 днів у Маріуполі”: деталі
Київ • УНН
Президент Зеленський подякував команді документального фільму "20 днів у Маріуполі", номінованого на премію "Оскар", за викриття звірств Росії проти українців перед світом.
Президент України Володимир Зеленський подякував команді, яка створила документальний фільм "20 днів у Маріуполі", за те, що вони викрили для всього світу звірства росії проти нашого народу. Про це Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Поспілкувався з режисером номінованого на "Оскар" документального фільму "20 днів у Маріуполі" Мстиславом Черновим. Вдячний команді, яка створила цей дуже важливий фільм, за те, що вони викрили для всього світу звірства росії проти нашого народу
Він додав, що ця жахлива та правдива розповідь має критично важливе значення для протидії російській брехні, утримання України в центрі уваги та для розуміння, що наша держава має виграти цю війну, а росія має бути притягнута до відповідальності.
Президент подякував команді за їхню безстрашну й невтомну роботу та побажав успіхів у номінації.
Нагадаємо
Українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова потрапила до двох шортлістів цьогорічної премії "Оскар". Кінокартина претендує на номінації як кращий документальний та міжнародний фільм.