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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский пообщался с режиссером номинированного на Оскар фильма "20 дней в Мариуполе": детали

Зеленский пообщался с режиссером номинированного на Оскар фильма "20 дней в Мариуполе": детали

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 18:46  •  6972 просмотра

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Президент Зеленский поблагодарил команду документального фильма "20 дней в Мариуполе", номинированного на премию "Оскар", за разоблачение зверств россии против украинцев перед миром.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил команду, которая создала документальный фильм "20 дней в Мариуполе", за то, что они разоблачили для всего мира зверства россии против нашего народа. Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Пообщался с режиссером номинированного на "Оскар" документального фильма "20 дней в Мариуполе" Мстиславом Черновым. Благодарен команде, которая создала этот очень важный фильм, за то, что они разоблачили для всего мира зверства России против нашего народа 

- сказал Зеленский.

Он добавил, что этот ужасный и правдивый рассказ имеет критически важное значение для противодействия российской лжи, удержания Украины в центре внимания и для понимания, что наше государство должно выиграть эту войну, а россия должна быть привлечена к ответственности.

Президент поблагодарил команду за их бесстрашную и неутомимую работу и пожелал успехов в номинации.

Напомним

Украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова попала в два шортлиста нынешней премии "Оскар". Кинокартина претендует на номинации как лучший документальный и международный фильм.

Павел Башинский

Павел Башинский

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