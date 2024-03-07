Зеленский пообщался с режиссером номинированного на Оскар фильма "20 дней в Мариуполе": детали
Киев • УНН
Президент Зеленский поблагодарил команду документального фильма "20 дней в Мариуполе", номинированного на премию "Оскар", за разоблачение зверств россии против украинцев перед миром.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил команду, которая создала документальный фильм "20 дней в Мариуполе", за то, что они разоблачили для всего мира зверства россии против нашего народа. Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.
Пообщался с режиссером номинированного на "Оскар" документального фильма "20 дней в Мариуполе" Мстиславом Черновым. Благодарен команде, которая создала этот очень важный фильм, за то, что они разоблачили для всего мира зверства России против нашего народа
Он добавил, что этот ужасный и правдивый рассказ имеет критически важное значение для противодействия российской лжи, удержания Украины в центре внимания и для понимания, что наше государство должно выиграть эту войну, а россия должна быть привлечена к ответственности.
Президент поблагодарил команду за их бесстрашную и неутомимую работу и пожелал успехов в номинации.
Напомним
Украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова попала в два шортлиста нынешней премии "Оскар". Кинокартина претендует на номинации как лучший документальный и международный фильм.
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