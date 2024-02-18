Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала премію BAFTA за найкращий документальний фільм
Київ • УНН
Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" отримав нагороду BAFTA за найкращий документальний фільм.
Фільм "20 днів у Маріуполі" виграв премію BAFTA у категорії "Найкращий документальний фільм" Про це повідомляє BAFTA, передає УНН.
Деталі
Стрічка "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова тріумфувала на премії BAFTA у номінації "Найкращий документальний фільм".
Крім того, фільм був номінований як "Найкращий фільм іноземною мовою", де переможцем стала стрічка "Зона інтересу" Джонатана Ґлейзера. В українському прокаті вона вийде 22 лютого.
"20 днів у Маріуполі" також номінований на "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм". Церемонія нагородження запланована на ніч з 11 березня.
Додамо
Премія BAFTA вважається британським аналогом "Оскара", присуджуючи визнання в області телебачення та кіномистецтва.
"20 днів у Маріуполі": український фільм номінований на Оскар-202423.01.24, 16:14 • 20322 перегляди