Оскар 2024: где смотреть и болеть за украинский фильм, который впервые может получить статуэтку

Сегодня ночью пройдет церемония награждения Оскар 2024. В этом году одним из номинантов стала документальная лента украинского режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе. Где болеть за украинское кино и кому прогнозируют победу в других номинациях, пишет УНН.

Детали

96-я церемония вручения кинопремии Оскар-2024 состоится в ночь с 10 на 11 марта. Традиционно она проходит в театре Долби, что в Лос-Анджелесе. Уже в четвертый раз вести ее будет американский комик и телеведущий Джимми Киммел.

Трансляция начнется в 23:30 10 марта по украинскому времени, в 00:30 начнется выход на красную дорожку. А вручение - в 01:00.

Вручение Оскара можно будет посмотреть на Общественное Культура. Также церемонию будет транслировать американский телеканал ABC.

Добавим

В этом году в категории "Документальный полнометражный фильм" за "Оскар" борется украинский фильм "20 дней в Мариуполе".

Фильм режиссера Мстислава Чернова имеет все шансы получить эту награду, об этом свидетельствуют данные букмекерского сайта. Если действительно он получит награду, это станет первым Оскаром, который присудят украинскому фильму.

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Что касается главных номинаций, то букмекеры предсказывают победу:

в категории "Лучший фильм" - "Опенгеймер";

в категории "Лучший режиссер" - Кристофер Нолан;

в категории "Лучший актер" - Киллиан Мерфи;

в категории "Лучшая актриса" - Лили Гладстон

Всего премию будут вручать в 23 номинациях. Среди фаворитов, которые получили больше всего номинаций, фильмы: Оппенгеймер (13), Бедные создания (11), Убийцы цветочной полни (10).

Напомним,

Президент Зеленский поблагодарил команду документального фильма "20 дней в Мариуполе", номинированного на премию "Оскар", за разоблачение зверств россии против украинцев перед миром.

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