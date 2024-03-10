Оскар 2024: где смотреть и болеть за украинский фильм, который впервые может получить статуэтку
Киев • УНН
Сегодня вечером состоится 96-я церемония вручения премии Американской киноакадемии, на которой украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" имеет шанс стать первым украинским фильмом, который получит "Оскар" в категории "Документальный фильм".
Сегодня ночью пройдет церемония награждения Оскар 2024. В этом году одним из номинантов стала документальная лента украинского режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе. Где болеть за украинское кино и кому прогнозируют победу в других номинациях, пишет УНН.
Детали
96-я церемония вручения кинопремии Оскар-2024 состоится в ночь с 10 на 11 марта. Традиционно она проходит в театре Долби, что в Лос-Анджелесе. Уже в четвертый раз вести ее будет американский комик и телеведущий Джимми Киммел.
Трансляция начнется в 23:30 10 марта по украинскому времени, в 00:30 начнется выход на красную дорожку. А вручение - в 01:00.
Вручение Оскара можно будет посмотреть на Общественное Культура. Также церемонию будет транслировать американский телеканал ABC.
Добавим
В этом году в категории "Документальный полнометражный фильм" за "Оскар" борется украинский фильм "20 дней в Мариуполе".
Фильм режиссера Мстислава Чернова имеет все шансы получить эту награду, об этом свидетельствуют данные букмекерского сайта. Если действительно он получит награду, это станет первым Оскаром, который присудят украинскому фильму.
Украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила премию BAFTA за лучший документальный фильм18 февраля 2024, 20:40 • 32115 просмотров
Что касается главных номинаций, то букмекеры предсказывают победу:
- в категории "Лучший фильм" - "Опенгеймер";
- в категории "Лучший режиссер" - Кристофер Нолан;
- в категории "Лучший актер" - Киллиан Мерфи;
- в категории "Лучшая актриса" - Лили Гладстон
Всего премию будут вручать в 23 номинациях. Среди фаворитов, которые получили больше всего номинаций, фильмы: Оппенгеймер (13), Бедные создания (11), Убийцы цветочной полни (10).
Напомним,
Президент Зеленский поблагодарил команду документального фильма "20 дней в Мариуполе", номинированного на премию "Оскар", за разоблачение зверств россии против украинцев перед миром.
На Берлинале фильм "Дагомея" завоевал "Золотого медведя"25 февраля 2024, 12:43 • 25820 просмотров
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Оскар 2024: где смотреть и болеть за украинский фильм, который впервые может получить статуэтку
росСМИ сообщили о смене главнокомандующего военно-морским флотом россии
Украинские войска отражают российские атаки в Донецкой области: отражено 14 штурмов под Авдеевкой и 18 на Новопавловском направлении
В латексной маске и гидрокостюме одессит пытался переплыть Днестр и попасть в Молдову
Арахамия обещает вернуть в закон отсрочку от мобилизации для людей с инвалидностью и аспирантов
россияне запустили ракету на Миргород
Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других
Причиной масштабного пожара в районе аэропорта в санкт-петербурге могла быть работа ПВО
За неделю в Украине обезврежено более 2700 взрывоопасных предметов
НБУ уменьшил объемы продажи валюты почти до годового минимума.
Популярные
Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других
Трамп раскритиковал политику Байдена в отношении рф и назвал его "идиотом"
Войска рф атаковали Херсонщину с дрона: ранен 54-летний мужчина
Ночью россияне обстреляли Мирноград новыми авиабомбами
После заявлений о "белом флаге": глава МИД Польши предложил Папе попросить путина вывести войска из Украины
Публикации
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Оскар 2024: где смотреть и болеть за украинский фильм, который впервые может получить статуэтку
Сегодня вечером состоится 96-я церемония вручения премии Американской киноакадемии, на которой украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" имеет шанс стать первым украинским фильмом, который получит "Оскар" в категории "Документальный фильм".
росСМИ сообщили о смене главнокомандующего военно-морским флотом россии
По данным СМИ, в россии сменился главнокомандующий вмф: адмирал николай евменов ушел в отставку, а временно исполняющим обязанности главнокомандующего был назначен командующий северным флотом александр моисеев.
Украинские войска отражают российские атаки в Донецкой области: отражено 14 штурмов под Авдеевкой и 18 на Новопавловском направлении
На Бахмутском направлении противник пытался улучшить свои тактические позиции в районе Часов Яра.
В латексной маске и гидрокостюме одессит пытался переплыть Днестр и попасть в Молдову
Житель Одессы, который надел латексную маску, плащ и гидрокостюм, был задержан пограничниками при попытке незаконного пересечения украинско-молдавской границы вплавь через реку Днестр.
Арахамия обещает вернуть в закон отсрочку от мобилизации для людей с инвалидностью и аспирантов
Вопрос отсрочки от мобилизации для людей с инвалидностью I, II, III групп и аспирантов будет решен, сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
россияне запустили ракету на Миргород
Во время очередного воздушного налета россияне нацелили ракету на Миргород Полтавской области.
Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других
Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил Папе Франциску на предложение вести переговоры между Украиной и россией под "белым флагом", подчеркнув, что украинцы живут, умирают и побеждают под своим сине-желтым флагом, и призвал Папу не повторять исторических ошибок.
Причиной масштабного пожара в районе аэропорта в санкт-петербурге могла быть работа ПВО
Вблизи аэропорта пулково в санкт-петербурге продолжается сильный пожар, вероятно, вызванный тем, что системы ПВО сбили беспилотник. Из-за пожара в аэропорту ограничили полеты самолетов.
За неделю в Украине обезврежено более 2700 взрывоопасных предметов
За неделю с 4 по 10 марта в Украине было обнаружено, изъято и обезврежено 2796 взрывоопасных предметов, в основном в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, а также проверена и разминирована территория площадью 2563,61 га.
НБУ уменьшил объемы продажи валюты почти до годового минимума.
Чистая продажа долларов Национальным банком Украины снизилась до 133,69 млн долларов, что является самым низким показателем за 11 месяцев, поскольку продажа иностранной валюты сократилась более чем вдвое, тогда как покупка осталась на высоком уровне.