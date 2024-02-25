На Берлинале фильм "Дагомея" завоевал "Золотого медведя"

Картина режиссера Мати Диоп осуждает разграбление африканских произведений искусства бывшими колониальными державами. Ключевой образ фильма – женщина с сенегальскими корнями сопровождает 26 статуй в их путешествии из Франции в страну происхождения. Главную награду получил фильм, который с головой окунулся в постколониальную проблематику, а жюри под председательством мексикано-кенийской актрисы Люпиты Ньонго осталось верным политической традиции фестиваля.

Об этом пишут Le Temps, Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает УНН со ссылкой на официальный сайт Berlinale.

Детали

Главный приз Берлинале - "Золотого медведя", получил документальный фильм "Дагомея" режиссера французского происхождения Мати Диоп.

Карина рассказывает о реституции художественных ценностей, награбленных в 1892 году из западноафриканской страны Бенин, бывшей Дагомеей.

В фильме "Дагомея" 41-летняя девушка с сенегальскими корнями сопровождает 26 статуй в их путешествии из Франции в страну происхождения. В общей сложности около 7 000 произведений искусства были похищены около 130 лет назад и до сих пор находятся во Франции.

Реституция - это справедливость - сказала Мати Диоп, получая "Золотого медведя".

Как франко-сенегальский режиссер африканского происхождения, я решила стать одной из тех, кто отказывается забывать, кто отказывается использовать амнезию в качестве метода - добавила она.

Дополнение

Дочь сенегальского музыканта Васиса Диопа и матери, работающей в сфере искусства, Мати Диоп родилась и выросла в Париже и уже получила Большой приз жюри за фильм "Атлантика" в Каннах в 2019 году.

Мати Диоп добавила свое имя к молодой гвардии французских женщин-режиссеров, получивших крупные призы в последние годы: Джулия Дюкурно (Золотая пальмовая ветвь в Каннах в 2021 году), Одри Диван (Золотой лев в Венеции в том же году), Алис Диоп (два приза в Венеции в 2022 году), Жюстин Триет, которая получила признание на премии Сезар, после получения Золотой пальмовой ветви в прошлом году и которая претендует на Оскар.

Напомним

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил награду BAFTA за лучший документальный фильм.