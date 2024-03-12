В Disney объяснили, почему вырезали победу "20 дней в Мариуполе" из международной телеверсии "Оскара"

Представители Disney Entertainment объяснили, почему не включили награждение фильма "20 дней в Мариуполе" в сокращенную международную телеверсию церемонии "Оскар". В компании сослались в первую очередь на временные ограничения. Об этом в компании сообщили "Голосу Америки", пишет УНН.

Детали

В компании сообщили, что отдельные категории и части шоу не удалось включить в 90-минутную версию для международной аудитории из-за временных ограничений. По словам представителей Disney Entertainment, выбор номинаций для сокращенной версии определили заранее - в процессе планирования несколько недель назад.

"Впрочем, сводный итог всех пропущенных победителей, в том числе "20 дней в Мариуполе", в сокращенную версию включен", - заявили в Disney Entertainment.

В компании добавили, что лицензию на показ как полной церемонии вживую, так и альтернативной 90-минутной версии шоу в Украине предоставили "Суспільне". Disney Entertainment заявили, что обратились к "Суспільне" о том, в каком виде церемонию транслировали в Украине.

Контекст

Ранее в "Суспільне" сообщили, что в сокращенной международной телеверсии награждения "Оскар" организаторы вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", в которой победила украинская лента "20 дней в Мариуполе".

Команда "Суспільне" выразила свое возмущение организаторам нынешней премии The Walt Disney Company Limited, заявил исполнительный продюсер телеканала "Суспільне Культура" Лукьян Галкин: "Мощная речь Мстислава Чернова подчеркнула единство между Украиной и миром - тем обиднее видеть исключение этого полного правды и силы эпизода из версии, распространенной для мировых лицензиатов премии "Оскар". Напомним, что в прошлом году для этой же номинации, в которой победу одержала документальная лента о Навальном, нашлось место в сокращенной версии, как и для политической речи его жены Юлии Навальной, принимавшей эту, казалось бы, аполитичную награду. Надеемся, что организаторы премии прислушаются к нашему протесту".