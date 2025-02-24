Вибух поблизу російського консульства в Марселі: в росії заявляють про теракт
Київ • УНН
Біля російського консульства в Марселі стався вибух. МЗС РФ заявляє про теракт та вимагає від Франції розслідування і посилення безпеки дипломатичних представництв.
Вибухи на території російського генерального консульства в Марселі схожі на теракт, заявила представник МЗС рф марія захарова в коментарі росЗМІ, передає УНН.
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Вибухи на території генконсульства рф у Марселі мають усі ознаки теракту, вимагаємо від країни акредитації вичерпних і якнайшвидших заходів із розслідування, а також кроків щодо посилення безпеки російських закордонних представництв
Нагадаємо
У французькому Марселі близько 8 ранку стався вибух поблизу російського консульства на авеню Амбруаз-Паре. На місці події працюють 30 пожежників та поліція.