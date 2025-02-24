Вибух поблизу російського консульства в Марселі: в росії заявляють про теракт

Вибухи на території російського генерального консульства в Марселі схожі на теракт, заявила представник МЗС рф марія захарова в коментарі росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Вибухи на території генконсульства рф у Марселі мають усі ознаки теракту, вимагаємо від країни акредитації вичерпних і якнайшвидших заходів із розслідування, а також кроків щодо посилення безпеки російських закордонних представництв - заявила Захарова.

Нагадаємо

У французькому Марселі близько 8 ранку стався вибух поблизу російського консульства на авеню Амбруаз-Паре. На місці події працюють 30 пожежників та поліція.