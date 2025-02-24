Взрыв возле российского консульства в Марселе: в россии заявляют о теракте

Взрывы на территории российского генерального консульства в Марселе похожи на теракт, заявила представитель МИД рф Мария Захарова в комментарии росСМИ, передает УНН.

Детали

Взрывы на территории генконсульства рф в Марселе имеют все признаки теракта, требуем от страны аккредитации исчерпывающих и скорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности российских зарубежных представительств - заявила Захарова.

Напомним,

Во французском Марселе около 8 утра произошел взрыв вблизи российского консульства на авеню Амбруаз-Паре. На месте происшествия работают 30 пожарных и полиция.