В Марселі поблизу російського консульства стався вибух: що відомо

У французькому Марселі поблизу російського консульства стався вибух, на місці події працюють пожежники та поліція. Про це повідомляє BFM, передає УНН.

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"У понеділок, 24 лютого, близько 8 ранку в Марселі стався вибух біля російського консульства", - пише видання.

Консульство розташоване на авеню Амбруаз-Паре. На місці працюють близько тридцяти пожежників і поліція.

Нагадаємо

У місті Бат-Ям біля Тель-Авіва вибухнули три автобуси, ще у двох виявили вибухові пристрої. Поліція розглядає версію спланованої атаки, інформація про постраждалих наразі відсутня.