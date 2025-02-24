В Марселі поблизу російського консульства стався вибух: що відомо
Київ • УНН
У французькому Марселі близько 8 ранку стався вибух поблизу російського консульства на авеню Амбруаз-Паре. На місці події працюють 30 пожежників та поліція.
У французькому Марселі поблизу російського консульства стався вибух, на місці події працюють пожежники та поліція. Про це повідомляє BFM, передає УНН.
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"У понеділок, 24 лютого, близько 8 ранку в Марселі стався вибух біля російського консульства", - пише видання.
Консульство розташоване на авеню Амбруаз-Паре. На місці працюють близько тридцяти пожежників і поліція.
Нагадаємо
У місті Бат-Ям біля Тель-Авіва вибухнули три автобуси, ще у двох виявили вибухові пристрої. Поліція розглядає версію спланованої атаки, інформація про постраждалих наразі відсутня.