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05:23 • 42343 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126998 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185821 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149774 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140488 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118277 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108412 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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В Марселі поблизу російського консульства стався вибух: що відомо

В Марселі поблизу російського консульства стався вибух: що відомо

Київ • УНН

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У французькому Марселі близько 8 ранку стався вибух поблизу російського консульства на авеню Амбруаз-Паре. На місці події працюють 30 пожежників та поліція.

У французькому Марселі поблизу російського консульства стався вибух, на місці події працюють пожежники та поліція. Про це повідомляє BFM, передає УНН.

Деталі

"У понеділок, 24 лютого, близько 8 ранку в Марселі стався вибух біля російського консульства", - пише видання.

Консульство розташоване на авеню Амбруаз-Паре. На місці працюють близько тридцяти пожежників і поліція.

Нагадаємо

У місті Бат-Ям біля Тель-Авіва вибухнули три автобуси, ще у двох виявили вибухові пристрої. Поліція розглядає версію спланованої атаки, інформація про постраждалих наразі відсутня.

Павло Башинський

Павло Башинський

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