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05:23 • 21815 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124259 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183632 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147979 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139342 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117621 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108172 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103013 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142876 перегляди

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Серія вибухів у передмісті Тель-Авіва: поліція розслідує можливий теракт

Київ • УНН

 • 25893 перегляди

У місті Бат-Ям біля Тель-Авіва вибухнули три автобуси, ще у двох виявили вибухові пристрої. Поліція розглядає версію спланованої атаки, інформація про постраждалих наразі відсутня.

У четвер увечері на околиці Тель-Авіва в місті Бат-Ям прогриміли вибухи. Про це повідомляє The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Відтак нині правоохоронці працюють на місці вибухів, перевіряючи всі обставини інциденту. За попередньою інформацією, вибухнули 3 автобуси, а ще в двох інших автобусах були знайдені вибухові пристрої, проте вони не здетонували. Поліція не виключає, що йдеться про сплановану атаку.

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У соціальних мережах з’явилися кадри палаючого автобуса на стоянці, над яким здіймається густий дим. Водночас, офіційних даних про постраждалих поки що немає.

Унаслідок вибуху безпілотника в Тель-Авіві, одна людина загинула і двоє дістали поранення19.07.24, 13:31 • 14944 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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izrailІзраїль
tel-avivТель-Авів

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