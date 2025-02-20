Серія вибухів у передмісті Тель-Авіва: поліція розслідує можливий теракт

У четвер увечері на околиці Тель-Авіва в місті Бат-Ям прогриміли вибухи. Про це повідомляє The Times of Israel, передає УНН.

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Відтак нині правоохоронці працюють на місці вибухів, перевіряючи всі обставини інциденту. За попередньою інформацією, вибухнули 3 автобуси, а ще в двох інших автобусах були знайдені вибухові пристрої, проте вони не здетонували. Поліція не виключає, що йдеться про сплановану атаку.

У соціальних мережах з’явилися кадри палаючого автобуса на стоянці, над яким здіймається густий дим. Водночас, офіційних даних про постраждалих поки що немає.

Унаслідок вибуху безпілотника в Тель-Авіві, одна людина загинула і двоє дістали поранення