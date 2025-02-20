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Серия взрывов в пригороде Тель-Авива: полиция расследует возможный теракт

Киев  •  УНН

 • 7162 просмотра

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В городе Бат-Ям возле Тель-Авива взорвались три автобуса, еще в двух обнаружили взрывные устройства. Полиция рассматривает версию спланированной атаки, информация о пострадавших пока отсутствует.

В четверг вечером на окраине Тель-Авива в городе Бат-Ям прогремели взрывы. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Поэтому сейчас правоохранители работают на месте взрывов, проверяя все обстоятельства инцидента. По предварительной информации, взорвались 3 автобуса, а еще в двух других автобусах были найдены взрывные устройства, однако они не сдетонировали. Полиция не исключает, что речь идет о спланированной атаке.

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В социальных сетях появились кадры горящего автобуса на стоянке, над которым поднимается густой дым. В то же время, официальных данных о пострадавших пока нет.

В результате взрыва беспилотника в Тель-Авиве, один человек погиб и двое получили ранения19.07.24, 13:31 • 14897 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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tel-avivТель-Авив

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