Серия взрывов в пригороде Тель-Авива: полиция расследует возможный теракт
Киев • УНН
В городе Бат-Ям возле Тель-Авива взорвались три автобуса, еще в двух обнаружили взрывные устройства. Полиция рассматривает версию спланированной атаки, информация о пострадавших пока отсутствует.
В четверг вечером на окраине Тель-Авива в городе Бат-Ям прогремели взрывы. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Поэтому сейчас правоохранители работают на месте взрывов, проверяя все обстоятельства инцидента. По предварительной информации, взорвались 3 автобуса, а еще в двух других автобусах были найдены взрывные устройства, однако они не сдетонировали. Полиция не исключает, что речь идет о спланированной атаке.
В социальных сетях появились кадры горящего автобуса на стоянке, над которым поднимается густой дым. В то же время, официальных данных о пострадавших пока нет.
В результате взрыва беспилотника в Тель-Авиве, один человек погиб и двое получили ранения19.07.24, 13:31 • 14897 просмотров