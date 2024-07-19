Накануне в одном из зданий Тель-Авива произошел взрыв: израильская армия подтвердила, что взорвался "очень большой дрон". Вскоре было заявлено, что ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы. Пишет УНН со ссылкой на France24.

Детали

Атака, произошедшая ночью в Тель-Авиве, была осуществлена ​​" очень большим дроном, способным преодолевать большие расстояния "; дрон был обнаружен израильской армией, но из-за человеческой ошибки "системы перехвата и защиты не были активированы", подтвердил израильский военный чиновник во время сообщения о ситуации для прессы в пятницу утром.

В результате взрыва один человек погиб, ранения получили два человека.

Йеменская группировка Хути взяла на себя ответственность за нападение на Тель-Авив, заявив, что оно было совершено с помощью беспилотника.

Беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Йемена [...] провели качественную военную операцию, нанеся удар по одной из важных целей в оккупированном районе Яффо, известном в Израиле как Тель-Авив - говорится в заявлении военного представителя йеменских повстанцев Яхьи Сари.

Jerusalem Post: В центре Тель-Авива произошел мощный взрыв