Киев • УНН
В Тель-Авиве взорвался крупный беспилотник, в результате чего погиб один человек и двое получили ранения. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы, заявив о нанесении удара по важной цели.
Накануне в одном из зданий Тель-Авива произошел взрыв: израильская армия подтвердила, что взорвался "очень большой дрон". Вскоре было заявлено, что ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы. Пишет УНН со ссылкой на France24.
Детали
Атака, произошедшая ночью в Тель-Авиве, была осуществлена " очень большим дроном, способным преодолевать большие расстояния "; дрон был обнаружен израильской армией, но из-за человеческой ошибки "системы перехвата и защиты не были активированы", подтвердил израильский военный чиновник во время сообщения о ситуации для прессы в пятницу утром.
В результате взрыва один человек погиб, ранения получили два человека.
Йеменская группировка Хути взяла на себя ответственность за нападение на Тель-Авив, заявив, что оно было совершено с помощью беспилотника.
Беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Йемена [...] провели качественную военную операцию, нанеся удар по одной из важных целей в оккупированном районе Яффо, известном в Израиле как Тель-Авив
Jerusalem Post: В центре Тель-Авива произошел мощный взрыв19 июля 2024, 01:30 • 15958 просмотров