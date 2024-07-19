Jerusalem Post: В центре Тель-Авива произошел мощный взрыв

Жители Тель-Авива сообщают о взрыве, прогремевшем в городе, пишет газета Jerusalem Post, передает УНН. Взрыв, вероятно, произошел на углу улиц Бен-Егуда и Шалом-Алейхем.

Детали

Жители, проживающие неподалеку от места происшествия, заявляют, что в результате взрыва в их домах была разбита домашняя утварь. По сообщениям СМИ, ранения получили мужчина и женщина, они госпитализированы.

Причина взрыва пока что не известна.

В то же время, ряд СМИ сообщают, что взрыв произошел в 100 метрах от посольства США, когда к нему подлетел дрон.

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