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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Jerusalem Post: В центре Тель-Авива произошел мощный взрыв

Jerusalem Post: В центре Тель-Авива произошел мощный взрыв

Киев  •  УНН

19 июля 2024, 01:30  •  6640 просмотра

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В центре Тель-Авива произошел взрыв на углу улиц Бен-Иегуда и Шалом-Алейхем. Два человека ранены, причина взрыва неизвестна, некоторые СМИ сообщают о дроне возле посольства США.

Жители Тель-Авива сообщают о взрыве, прогремевшем в городе, пишет газета Jerusalem Post, передает УНН. Взрыв, вероятно, произошел на углу улиц Бен-Егуда и Шалом-Алейхем.

Детали

Жители, проживающие неподалеку от места происшествия, заявляют, что в результате взрыва в их домах была разбита домашняя утварь. По сообщениям СМИ, ранения получили мужчина и женщина, они госпитализированы.

Причина взрыва пока что не известна.

В то же время, ряд СМИ сообщают, что взрыв произошел в 100 метрах от посольства США, когда к нему подлетел дрон.

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