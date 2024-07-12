Киев • УНН
Израильские военные объявили о ликвидации заместителя командира батальона Хамаса Аймана Швейды и командира роты Убады Абу Хейна в результате недавних авиаударов по городу Газа.
Израильские военные сообщили о ликвидации заместителя командира батальона ХАМАСа Аймана Швейды. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.
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"Заместитель командира батальона "Шеджайя" ХАМАСа был уничтожен во время недавнего авиаудара в городе Газа", - сообщили военные.
По данным ЦАХАЛа, Айман Швейда участвовал в нападении 7 октября и во время войны совершил многочисленные нападения на военных Израиля в секторе Газа.
Вместе со Швейдой во время удара погиб один из ротных командиров батальона "Шеджайя", Убада Абу Хайн, который участвовал в большом количестве нападений, сообщили представители ЦАХАЛа.
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