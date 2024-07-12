Израильские военные сообщили о ликвидации заместителя командира батальона ХАМАСа Аймана Швейды. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.

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"Заместитель командира батальона "Шеджайя" ХАМАСа был уничтожен во время недавнего авиаудара в городе Газа", - сообщили военные.

По данным ЦАХАЛа, Айман Швейда участвовал в нападении 7 октября и во время войны совершил многочисленные нападения на военных Израиля в секторе Газа.

Вместе со Швейдой во время удара погиб один из ротных командиров батальона "Шеджайя", Убада Абу Хайн, который участвовал в большом количестве нападений, сообщили представители ЦАХАЛа.

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