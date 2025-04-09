Глава Нобелевского комитета выразила обеспокоенность из-за притеснений ученых и сокращения финансирования науки. Это происходит на фоне политических споров и может угрожать свободе исследований.
Папа Франциск демонстрирует положительную динамику в лечении респираторного криза и почечной недостаточности. Понтифик даже смог осуществить телефонный звонок в приход в Газе.
Три израильские заложницы, похищенные 7 октября, были переданы ХАМАС Красному Кресту в городе Газа. Передача состоялась в присутствии боевиков ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
Израильские военные нанесли точный удар по командно-контрольному центру ХАМАС в бывшем складе в городе Газа. Перед атакой были приняты меры для минимизации рисков для гражданского населения.
В результате израильского авиаудара по двум школам в городе Газа погибли по меньшей мере 30 человек. В тот же день авиация Израиля атаковала палаточный городок возле больницы, общее количество погибших палестинцев достигло 44.
В результате израильского авиаудара по школе для перемещенных лиц в Газе погибли по меньшей мере 15 палестинцев. Ранее два авиаудара на Западном берегу реки Иордан убили девять боевиков, включая местного командира.
Израильские военные объявили о ликвидации заместителя командира батальона Хамаса Аймана Швейды и командира роты Убады Абу Хейна в результате недавних авиаударов по городу Газа.
Израиль продолжает бомбардировки города Газа на фоне провала мирных переговоров, что приводит к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.
Израильская армия штурмовала окрестности города Газа. Сейчас сообщается о гибели по меньшей мере семи человек в результате ударов.
Прокурор Международного уголовного суда ходатайствует о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАСа за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа после 8 октября 2023 года.
ProPublica получила Пулитцеровскую премию за заслуги перед обществом за свои расследования, изобличающие щедрые подарки и бесплатные поездки, дарованные миллиардерами годами судьям Верховного суда. Пулитцеровская премия также чествует работу в журналистике в 15 разных категориях. В этом году есть специальная награда для журналистов, освещающих войну Израиля и ХАМАС.
В ООН предупреждают, что неизбежная наземная операция Израиля в Рафахе, Газа, приведет к новым жертвам среди гражданского населения и будет препятствовать усилиям по оказанию гуманитарной помощи.
США будет предлагать Израилю отпустить из тюрем 900 палестинских заключенных в обмен на 40 израильских заложников, которые будут освобождены во время первого этапа соглашения о прекращении огня.
Начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что, несмотря на вывод войск из Газы, война против ХАМАСа продолжается и далека от завершения: планируется уничтожить высокопоставленных чиновников ХАМАСа, которые все еще скрываются, а также оставшуюся инфраструктуру террора.
Президент США Джо Байден призвал Конгресс немедленно принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности, который включает помощь Украине, Израилю, Тайваню и гуманитарную помощь для Газы, призвав каждого члена Конгресса противостоять владимиру путину.
По меньшей мере 5 человек погибли и еще 10 получили ранения, когда на них упали пакеты с гуманитарной помощью в лагере беженцев в Газе.
Армия обороны Израиля обнаружила 10-километровую сеть туннелей под больницей и университетом на севере Газы, которые использовались боевиками ХАМАС для перевозки боевиков и оружия между городом Газа и центральными лагерями.
Сегодня, 26 февраля, отмечается событие посвященное одному из самых полезных изобретений в историю человечества - День термоса. В 1892 году шотландский ученый и изобретатель Джеймс Дьюар изобрел вакуумную колбу для хранения сжиженных газов. которая изначально не предназначалась для повседневного использования.