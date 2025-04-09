Город Газа

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28311 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Три израильские заложницы, похищенные 7 октября, были переданы ХАМАС Красному Кресту в городе Газа. Передача состоялась в присутствии боевиков ХАМАС и Палестинского исламского джихада.

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Израильские военные нанесли точный удар по командно-контрольному центру ХАМАС в бывшем складе в городе Газа. Перед атакой были приняты меры для минимизации рисков для гражданского населения.

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В результате израильского авиаудара по двум школам в городе Газа погибли по меньшей мере 30 человек. В тот же день авиация Израиля атаковала палаточный городок возле больницы, общее количество погибших палестинцев достигло 44.

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Авиаудар Израиля по школе в Газе убил 15 палестинцев

В результате израильского авиаудара по школе для перемещенных лиц в Газе погибли по меньшей мере 15 палестинцев. Ранее два авиаудара на Западном берегу реки Иордан убили девять боевиков, включая местного командира.

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Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

Израильские военные объявили о ликвидации заместителя командира батальона Хамаса Аймана Швейды и командира роты Убады Абу Хейна в результате недавних авиаударов по городу Газа.

Война • 12 июля, 20:33 • 87554 просмотра

Израиль продолжает бомбардировки Газы. Новый раунд мирных переговоров завершился безрезультатно

Израиль продолжает бомбардировки города Газа на фоне провала мирных переговоров, что приводит к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

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Израильская атака на квартал Газы привела к гибели по меньшей мере 7 человек

Израильская армия штурмовала окрестности города Газа. Сейчас сообщается о гибели по меньшей мере семи человек в результате ударов.

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Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров ХАМАСа

Прокурор Международного уголовного суда ходатайствует о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАСа за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа после 8 октября 2023 года.

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Пулитцеровская премия отметила ProPublica за общественную службу и репортажи из Верховного суда

ProPublica получила Пулитцеровскую премию за заслуги перед обществом за свои расследования, изобличающие щедрые подарки и бесплатные поездки, дарованные миллиардерами годами судьям Верховного суда. Пулитцеровская премия также чествует работу в журналистике в 15 разных категориях. В этом году есть специальная награда для журналистов, освещающих войну Израиля и ХАМАС.

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ООН предупреждает, что наземная операция Израиля в Рафахе "не за горами"

В ООН предупреждают, что неизбежная наземная операция Израиля в Рафахе, Газа, приведет к новым жертвам среди гражданского населения и будет препятствовать усилиям по оказанию гуманитарной помощи.

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Директор ЦРУ представил план освобождения части израильских заложников и возвращения палестинцев на север сектора Газа

США будет предлагать Израилю отпустить из тюрем 900 палестинских заключенных в обмен на 40 израильских заложников, которые будут освобождены во время первого этапа соглашения о прекращении огня.

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Командующий ЦАХАЛа: Война против ХАМАСа продолжается, несмотря на вывод войск из Газы

Начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что, несмотря на вывод войск из Газы, война против ХАМАСа продолжается и далека от завершения: планируется уничтожить высокопоставленных чиновников ХАМАСа, которые все еще скрываются, а также оставшуюся инфраструктуру террора.

Война • 8 апреля, 00:32 • 35960 просмотра

Байден назвал путина "бандитом" и призвал Конгресс поддержать финансирование для Украины

Президент США Джо Байден призвал Конгресс немедленно принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности, который включает помощь Украине, Израилю, Тайваню и гуманитарную помощь для Газы, призвав каждого члена Конгресса противостоять владимиру путину.

Война • 15 марта, 20:32 • 67625 просмотра

В Газе погибли 5 человек: на них упала гуманитарная помощь, которую сбрасывают с самолетов - СМИ

По меньшей мере 5 человек погибли и еще 10 получили ранения, когда на них упали пакеты с гуманитарной помощью в лагере беженцев в Газе.

Новости Мира • 8 марта, 16:21 • 24089 просмотра

ЦАХАЛ обнаружил 10-километровый тоннель под больницей и университетом на севере Газы

Армия обороны Израиля обнаружила 10-километровую сеть туннелей под больницей и университетом на севере Газы, которые использовались боевиками ХАМАС для перевозки боевиков и оружия между городом Газа и центральными лагерями.

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День термоса, Всемирный день неторопливости. Что еще можно отметить 26 февраля

Сегодня, 26 февраля, отмечается событие посвященное одному из самых полезных изобретений в историю человечества - День термоса. В 1892 году шотландский ученый и изобретатель Джеймс Дьюар изобрел вакуумную колбу для хранения сжиженных газов. которая изначально не предназначалась для повседневного использования.

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