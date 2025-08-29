Армия Израиля отменяет тактическую паузу в Газе и объявляет город «опасной зоной боевых действий»

Израиль планирует провести масштабную военную операцию против ХАМАС, несмотря на определенное политическое международное давление и призывы к прекращению конфликта.

Передает УНН со ссылкой на IDF.

Детали

Согласно заявлению, которое было опубликовано на сайте Israel Defense Forces, говорится следующее:

Начиная с сегодняшнего дня (пятницы) в 10:00, местная тактическая пауза в военных действиях не будет распространяться на территорию города Газа, который является опасной зоной боевых действий. - информирует IDF.

Israel Defense Forces будет продолжать поддерживать гуманитарные усилия, параллельно проводя маневры и наступательные операции против террористических организаций в секторе Газа с целью защиты государства Израиль, добавляется в сообщении.

Отметим, что в конце июля для города Газа и других районов сектора Газа была объявлена "локальная тактическая пауза". Целью было "обеспечить безопасный проезд конвоев ООН" и гуманитарных НПО на территорию Палестины.

С конца мая 2025 года сотни палестинцев были убиты во время поисков пищи на территории Газы. По данным международных отчетов по состоянию на 3 августа, была подтверждена гибель 1373 палестинцев (период с конца мая 2025 года по начало августа включительно). Люди погибли во время поисков пищи в Газе: смерти зафиксированы возле пунктов распределения помощи и вдоль маршрутов продовольственных конвоев.

Более 20 стран мира, в мае 2025 года, выступили с совместным заявлением, которое призывает Израиль прекратить боевые действия в Секторе Газа.

Израильская армия объяснила атаку на больницу Насер в Газе обнаружением камеры ХАМАС, которая использовалась для наблюдения за войсками.

