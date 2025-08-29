Армия Израиля отменяет тактическую паузу в Газе и объявляет город «опасной зоной боевых действий»

$41.260.06
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 41278 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
28 августа, 15:40 • 64570 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
28 августа, 13:53 • 61299 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 141814 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 69915 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
28 августа, 11:21 • 78737 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
28 августа, 07:27 • 114029 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
Украинские удары по НПЗ России вызовут дефицит бензина и макроэкономическую нестабильность - ISW29 августа, 02:23 • 11284 просмотра
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды29 августа, 03:05 • 27435 просмотра
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе29 августа, 04:11 • 24713 просмотра
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией29 августа, 04:31 • 19871 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы11:34 • 5528 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 41242 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
28 августа, 15:40 • 64534 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 76547 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 141795 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 214792 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Си Цзиньпин
Хакан Фидан
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Китай
Польша
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 138360 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 168168 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 170036 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 158935 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 189220 просмотра
ЧатГПТ
Facebook
Таймс
Старлинк
Фокс Ньюс

Армия Израиля отменяет тактическую паузу в Газе и объявляет город «опасной зоной боевых действий»

Израильская армия объявила город Газа «опасной зоной боевых действий», отменив локальную тактическую паузу, действовавшую с конца июля. Это решение принято на фоне планов масштабной операции против ХАМАС.

Армия Израиля отменяет тактическую паузу в Газе и объявляет город «опасной зоной боевых действий»

Израиль планирует провести масштабную военную операцию против ХАМАС, несмотря на определенное политическое международное давление и призывы к прекращению конфликта.

Детали

Согласно заявлению, которое было опубликовано на сайте Israel Defense Forces, говорится следующее:

Начиная с сегодняшнего дня (пятницы) в 10:00, местная тактическая пауза в военных действиях не будет распространяться на территорию города Газа, который является опасной зоной боевых действий.

Israel Defense Forces будет продолжать поддерживать гуманитарные усилия, параллельно проводя маневры и наступательные операции против террористических организаций в секторе Газа с целью защиты государства Израиль, добавляется в сообщении.

Отметим, что в конце июля для города Газа и других районов сектора Газа была объявлена "локальная тактическая пауза". Целью было "обеспечить безопасный проезд конвоев ООН" и гуманитарных НПО на территорию Палестины.

С конца мая 2025 года сотни палестинцев были убиты во время поисков пищи на территории Газы. По данным международных отчетов по состоянию на 3 августа, была подтверждена гибель 1373 палестинцев (период с конца мая 2025 года по начало августа включительно). Люди погибли во время поисков пищи в Газе: смерти зафиксированы возле пунктов распределения помощи и вдоль маршрутов продовольственных конвоев. 

Более 20 стран мира, в мае 2025 года, выступили с совместным заявлением, которое призывает Израиль прекратить боевые действия в Секторе Газа.

Израильская армия объяснила атаку на больницу Насер в Газе обнаружением камеры ХАМАС, которая использовалась для наблюдения за войсками.

"В течение нескольких недель": Трамп раскрыл сроки завершения войны в Секторе Газа26.08.25, 05:28 • 4222 просмотра

