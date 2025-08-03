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Дані ООН: понад 1370 палестинців загинули під час пошуків їжі, зокрема біля пунктів допомоги

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Організація Об'єднаних Націй повідомила про загибель 1373 палестинців з кінця травня 2025 року під час пошуків їжі в Газі. Смерті зафіксовані біля пунктів розподілу допомоги та вздовж маршрутів продовольчих конвоїв.

Дані ООН: понад 1370 палестинців загинули під час пошуків їжі, зокрема біля пунктів допомоги

З кінця травня 2025 року сотні палестинці були вбиті під час пошуків їжі на території Гази. Численні звіти, включаючи власні розслідування SPIEGEL, підтверджують інциденти зі стріляниною у тих місцях, де люди шукають допомоги в пунктах розподілу, передає УНН.

Деталі

У Газі люди гинуть, намагаючись роздобути їжу для себе і своїх родин. 

- рапортує ОНН. 

У п'ятницю Організація Об'єднаних Націй оголосила, що з 27 травня під час пошуків їжі було вбито щонайменше 1373 палестинців:

  • 859 - поблизу об'єктів Гуманітарного фонду Гази (GHF);
    • 514 - вздовж маршрутів продовольчих конвоїв.

      У західній частині сектору Газа "для посилення гуманітарних операцій", ізраїльські війська продовжували свої збройний контроль вздовж маршрутів продовольчих конвоїв та поблизу місць допомоги GHF. Про це зокрема  повідомляє Управління ООН з прав людини в Палестині (УВКПЛ).

      Коментар

      Голод у Газі "характеризується навмисними спробами замінити гуманітарну систему, координовану ООН, політично мотивованим "GHF". Це так звана "система допомоги", яка відповідальна за смерть майже 1400 голодуючих людей

      - про це у X заявив генеральний комісар UNRWA (БАПОР)  Філіп Лаццаріні.

      Нагадаємо

      Спецпосланець президента США Стівен Віткофф анонсував розробку плану завершення війни в Секторі Газа та відбудови анклаву. Цей план спільно розробляється з урядом Ізраїлю, але ХАМАС не готовий скласти зброю без створення незалежної палестинської держави.

      Ігор Тележніков

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