Дані ООН: понад 1370 палестинців загинули під час пошуків їжі, зокрема біля пунктів допомоги
Київ • УНН
Організація Об'єднаних Націй повідомила про загибель 1373 палестинців з кінця травня 2025 року під час пошуків їжі в Газі. Смерті зафіксовані біля пунктів розподілу допомоги та вздовж маршрутів продовольчих конвоїв.
З кінця травня 2025 року сотні палестинці були вбиті під час пошуків їжі на території Гази. Численні звіти, включаючи власні розслідування SPIEGEL, підтверджують інциденти зі стріляниною у тих місцях, де люди шукають допомоги в пунктах розподілу, передає УНН.
Деталі
У Газі люди гинуть, намагаючись роздобути їжу для себе і своїх родин.
У п'ятницю Організація Об'єднаних Націй оголосила, що з 27 травня під час пошуків їжі було вбито щонайменше 1373 палестинців:
- 859 - поблизу об'єктів Гуманітарного фонду Гази (GHF);
- 514 - вздовж маршрутів продовольчих конвоїв.
У західній частині сектору Газа "для посилення гуманітарних операцій", ізраїльські війська продовжували свої збройний контроль вздовж маршрутів продовольчих конвоїв та поблизу місць допомоги GHF. Про це зокрема повідомляє Управління ООН з прав людини в Палестині (УВКПЛ).
Коментар
Голод у Газі "характеризується навмисними спробами замінити гуманітарну систему, координовану ООН, політично мотивованим "GHF". Це так звана "система допомоги", яка відповідальна за смерть майже 1400 голодуючих людей
Нагадаємо
Спецпосланець президента США Стівен Віткофф анонсував розробку плану завершення війни в Секторі Газа та відбудови анклаву. Цей план спільно розробляється з урядом Ізраїлю, але ХАМАС не готовий скласти зброю без створення незалежної палестинської держави.