Фінансування Агентства ООН у справах біженців у Газі призупинили ще три країни

Великобританія, Італія та Фінляндія призупинили фінансування Агентства ООН у справах біженців в Газі після звинувачень у причетності деяких співробітників до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Раніше США, Австралія і Канада також заморозили фінансування Агентства.