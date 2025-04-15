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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18015 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 128241 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124598 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123527 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 126982 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 189731 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76702 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163955 перегляди

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В Газі виявили тіла 15 працівників гуманітарних місій: деталі трагедії

На півдні Сектора Гази виявили тіла 15 співробітників гуманітарних місій. ООН закликає до негайного розслідування інциденту за участі ізраїльських військових.

Новини Світу • 31 березня, 22:31 • 8386 перегляди

Республіканці представили законопроект про вихід США з ООН

Сенатори-республіканці представили законопроект про припинення членства США в ООН та її фінансування. Ініціатори критикують ООН як платформу для нападок на США.

Політика • 21 лютого, 07:57 • 49388 перегляди

Ізраїль слідом за США вийде з Ради ООН з прав людини

Міністр закордонних справ Ізраїлю оголосив про вихід країни з Ради ООН з прав людини через дискримінацію. За його словами, понад 20% усіх резолюцій Ради були спрямовані проти Ізраїлю.

Новини Світу • 5 лютого, 18:26 • 70959 перегляди

Гуманітарна допомога для Гази: 4000 вантажівок готові до відправки після перемир'я

Після домовленості про припинення вогню між Ізраїлем та палестинцями очікується стабілізація ситуації з гуманітарними конвоями в Газі. UNRWA підготувала 4000 вантажівок допомоги, половина з яких - продовольство.

Новини Світу • 17 січня, 21:39 • 25501 перегляди

Ізраїль обстріляв офіс ООН у таборі палестинських біженців на Західному березі Йордан

Військові Ізраїлю завдали значної шкоди офісу UNRWA в таборі біженців Нур-Шамс. Пошкоджено інфраструктуру табору, включаючи дороги, електромережі та системи водопостачання.

Новини Світу • 1 листопада, 01:22 • 20492 перегляди

Ізраїль заборонив діяльність агенції ООН з питань палестинських біженців на своїй території

Ізраїль ухвалив закон про заборону діяльності агентства ООН у справах палестинських біженців UNRWA на своїй території. Причиною стала підозра у причетності співробітників агентства до атаки 7 жовтня та співпраці з ХАМАС.

Новини Світу • 28 жовтня, 23:56 • 18861 перегляди

В ООН закликають оголосити тимчасове перемир'я в Газі: в анклаві закінчуються ліки

UNRWA закликає до тимчасового перемир'я на півночі Гази для евакуації людей. Медики повідомляють про критичну нестачу ліків та матеріалів для лікування постраждалих під час ізраїльського наступу.

Новини Світу • 22 жовтня, 12:57 • 16153 перегляди

Зеленського номінували на Нобелівську премію миру

Президента України Володимира Зеленського номіновано на Нобелівську премію миру, але експерти не прогнозують йому перемогу. Комітет може зосередитися на гуманітарних акторах, які допомагають цивільному населенню.

Політика • 4 жовтня, 09:16 • 116305 перегляди

Ізраїль заявив про ліквідацію командувача ХАМАС у Лівані

Армія оборони Ізраїлю заявила, що ізраїльський авіаудар убив командувача ХАМАС у Лівані Фатеха Шерифа в ніч на 30 вересня.

Війна • 30 вересня, 13:59 • 17605 перегляди

ООН звільнила 9 співробітників UNRWA за можливу причетність до атак ХАМАС

Дев'ять співробітників UNRWA звільнено через підозру в причетності до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. ООН провела розслідування щодо 19 працівників агентства, знайшовши докази можливої участі.

Війна • 5 серпня, 23:28 • 37567 перегляди

ООН внесе Ізраїль і ХАМАС в список країн, що порушують права дітей в умовах конфлікту

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш представить Раді Безпеки доповідь про те, що Ізраїль і ХАМАС порушили права дітей в ході свого конфлікту, що потенційно може привести до їх включення в щорічний список дійових осіб ООН, обвинувачених у злочинах проти дітей.

Новини Світу • 8 червня, 15:42 • 25593 перегляди

США попередили, що Ізраїль повинен бути повністю "прозорим" щодо загибелі 35 осіб у школі Гази після повітряного удару ЦАХАЛ

Після авіаудару по школі БАПОР в Газі, в результаті якого загинуло до 45 цивільних осіб, в тому числі 14 дітей, Сполучені Штати закликали Ізраїль до повної прозорості. У Вашингтоні закликали Ізраїль назвати імена загиблих бойовиків ХАМАС.

Новини Світу • 7 червня, 08:27 • 25500 перегляди

Ізраїль завдав авіаудару по базі ХАМАС в школі ООН в Газі, загинули 27 людей

Ізраїль завдав авіаудару по школі ООН в Газі, яка використовувалася в якості бази ХАМАС, в результаті чого, за словами офіційних осіб ХАМАС, загинули щонайменше 27 осіб і десятки отримали поранення.

Новини Світу • 6 червня, 02:08 • 24316 перегляди

Майже 450 000 людей залишили Рафах на півдні сектора Гази за тиждень - ООН

Майже 450 000 палестинців покинули Рафах на півдні сектора Гази за тиждень.

Новини Світу • 15 травня, 05:58 • 27537 перегляди

Ізраїль блокує продовольчу допомогу ООН для північної Гази

Ізраїль перешкоджає надходженню продовольчої допомоги на північ Гази, заявив директор Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA).

Війна • 25 березня, 03:46 • 129504 перегляди

ХАМАС гальмує переговори з Ізраїлем: бойовики відкинули нову угоду про припинення вогню й звільнення заручників

ХАМАС відкинув нову угоду з Ізраїлем про шеститижневе припинення вогню і звільнення заручників, залишивши переговори в Каїрі без досягнення угоди через розбіжності щодо звільнення хворих і літніх в'язнів, яких утримує ХАМАС.

Війна • 7 березня, 20:22 • 28989 перегляди

Доставку допомоги в Газу сповільнили через суперечки щодо відповідальності за безпеку конвоїв

Доставка допомоги до Гази сповільнилася через суперечки щодо відповідальності за безпеку та інфраструктурні обмеження, що погіршує ситуацію з недоїданням серед дітей.

Війна • 5 березня, 21:25 • 31376 перегляди

Майже півтисячі співробітників БАПОР у Газі є членами терористичних угруповань, зокрема й ХАМАС - ізраїльська розвідка

Ізраїль стверджує, що понад 450 співробітників БАПОР у Газі є оперативниками терористичних угруповань, таких як ХАМАС.

Війна • 4 березня, 21:09 • 33045 перегляди

ЄС виплатить 50 мільйонів євро агентству ООН у справах палестинців

ЄС виплатить 50 мільйонів євро БАПОР, але утримає 32 мільйони до завершення розслідування звинувачень проти 12 співробітників, яких Ізраїль звинувачує в участі в жовтневих нападах.

Політика • 2 березня, 01:24 • 34312 перегляди

Ізраїль вимагає відставки генерального комісара ООН Філіппе Лаззаріні

Міністр закордонних справ Ізраїлю зажадав відставки генерального комісара ООН Філіппе Лаззаріні після того, як з'явилися повідомлення про тунель ХАМАС для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР), виявлений під штаб-квартирою агентства в Газі.

Політика • 10 лютого, 22:15 • 40614 перегляди

Колишній французький дипломат очолить перевірку БАПОР на тлі звинувачень у зв'язках з ХАМАС

Колишній міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна очолить незалежну перевірку діяльності Агентства ООН у справах біженців після звинувачень Ізраїлю в причетності деяких співробітників до нападу ХАМАС.

Новини Світу • 6 лютого, 00:45 • 24489 перегляди

Ізраїль закликає відправити Генсека ООН у відставку

Ізраїль закликає Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша піти у відставку після заяв про те, що деякі співробітники БАПОР були причетні до нападу ХАМАС.

Новини Світу • 31 січня, 09:47 • 20400 перегляди

Норвегія посилює контроль щодо українських біженців, щоб знизити тиск на муніципалітети

Норвегія запровадить суворіші правила для українських біженців, щоб зменшити тиск на муніципалітети, включаючи вимоги до роботи та обмеження фінансової допомоги тим, хто живе за межами центрів прийому біженців.

Суспільство • 31 січня, 08:51 • 21427 перегляди

12 співробітників Агентства ООН в Газі причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль, а зв'язки з бойовиками має кожний десятий - WSJ

За даними американської розвідки, щонайменше 12 співробітників агентства ООН у справах палестинських біженців були причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Близько 10% співробітників агентства в Газі мають тісні зв'язки з бойовиками.

Новини Світу • 30 січня, 08:41 • 22151 перегляди

Фінансування Агентства ООН у справах біженців у Газі призупинили ще три країни

Великобританія, Італія та Фінляндія призупинили фінансування Агентства ООН у справах біженців в Газі після звинувачень у причетності деяких співробітників до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Раніше США, Австралія і Канада також заморозили фінансування Агентства.

Новини Світу • 27 січня, 15:50 • 34321 перегляди