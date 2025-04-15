На півдні Сектора Гази виявили тіла 15 співробітників гуманітарних місій. ООН закликає до негайного розслідування інциденту за участі ізраїльських військових.
Сенатори-республіканці представили законопроект про припинення членства США в ООН та її фінансування. Ініціатори критикують ООН як платформу для нападок на США.
Міністр закордонних справ Ізраїлю оголосив про вихід країни з Ради ООН з прав людини через дискримінацію. За його словами, понад 20% усіх резолюцій Ради були спрямовані проти Ізраїлю.
Після домовленості про припинення вогню між Ізраїлем та палестинцями очікується стабілізація ситуації з гуманітарними конвоями в Газі. UNRWA підготувала 4000 вантажівок допомоги, половина з яких - продовольство.
Військові Ізраїлю завдали значної шкоди офісу UNRWA в таборі біженців Нур-Шамс. Пошкоджено інфраструктуру табору, включаючи дороги, електромережі та системи водопостачання.
Ізраїль ухвалив закон про заборону діяльності агентства ООН у справах палестинських біженців UNRWA на своїй території. Причиною стала підозра у причетності співробітників агентства до атаки 7 жовтня та співпраці з ХАМАС.
UNRWA закликає до тимчасового перемир'я на півночі Гази для евакуації людей. Медики повідомляють про критичну нестачу ліків та матеріалів для лікування постраждалих під час ізраїльського наступу.
Президента України Володимира Зеленського номіновано на Нобелівську премію миру, але експерти не прогнозують йому перемогу. Комітет може зосередитися на гуманітарних акторах, які допомагають цивільному населенню.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що ізраїльський авіаудар убив командувача ХАМАС у Лівані Фатеха Шерифа в ніч на 30 вересня.
Дев'ять співробітників UNRWA звільнено через підозру в причетності до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. ООН провела розслідування щодо 19 працівників агентства, знайшовши докази можливої участі.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш представить Раді Безпеки доповідь про те, що Ізраїль і ХАМАС порушили права дітей в ході свого конфлікту, що потенційно може привести до їх включення в щорічний список дійових осіб ООН, обвинувачених у злочинах проти дітей.
Після авіаудару по школі БАПОР в Газі, в результаті якого загинуло до 45 цивільних осіб, в тому числі 14 дітей, Сполучені Штати закликали Ізраїль до повної прозорості. У Вашингтоні закликали Ізраїль назвати імена загиблих бойовиків ХАМАС.
Ізраїль завдав авіаудару по школі ООН в Газі, яка використовувалася в якості бази ХАМАС, в результаті чого, за словами офіційних осіб ХАМАС, загинули щонайменше 27 осіб і десятки отримали поранення.
Майже 450 000 палестинців покинули Рафах на півдні сектора Гази за тиждень.
Ізраїль перешкоджає надходженню продовольчої допомоги на північ Гази, заявив директор Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA).
ХАМАС відкинув нову угоду з Ізраїлем про шеститижневе припинення вогню і звільнення заручників, залишивши переговори в Каїрі без досягнення угоди через розбіжності щодо звільнення хворих і літніх в'язнів, яких утримує ХАМАС.
Доставка допомоги до Гази сповільнилася через суперечки щодо відповідальності за безпеку та інфраструктурні обмеження, що погіршує ситуацію з недоїданням серед дітей.
Ізраїль стверджує, що понад 450 співробітників БАПОР у Газі є оперативниками терористичних угруповань, таких як ХАМАС.
ЄС виплатить 50 мільйонів євро БАПОР, але утримає 32 мільйони до завершення розслідування звинувачень проти 12 співробітників, яких Ізраїль звинувачує в участі в жовтневих нападах.
Міністр закордонних справ Ізраїлю зажадав відставки генерального комісара ООН Філіппе Лаззаріні після того, як з'явилися повідомлення про тунель ХАМАС для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР), виявлений під штаб-квартирою агентства в Газі.
Колишній міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна очолить незалежну перевірку діяльності Агентства ООН у справах біженців після звинувачень Ізраїлю в причетності деяких співробітників до нападу ХАМАС.
Ізраїль закликає Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша піти у відставку після заяв про те, що деякі співробітники БАПОР були причетні до нападу ХАМАС.
Норвегія запровадить суворіші правила для українських біженців, щоб зменшити тиск на муніципалітети, включаючи вимоги до роботи та обмеження фінансової допомоги тим, хто живе за межами центрів прийому біженців.
За даними американської розвідки, щонайменше 12 співробітників агентства ООН у справах палестинських біженців були причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Близько 10% співробітників агентства в Газі мають тісні зв'язки з бойовиками.
Великобританія, Італія та Фінляндія призупинили фінансування Агентства ООН у справах біженців в Газі після звинувачень у причетності деяких співробітників до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Раніше США, Австралія і Канада також заморозили фінансування Агентства.