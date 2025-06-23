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Ізраїль відкидає звинувачення ЄС у порушенні прав людини у Газі, яке може вплинути на безвіз для ізраїльтян

Київ • УНН

 • 966 перегляди

Ізраїль відкидає звинувачення Євросоюзу щодо порушення прав людини та гуманітарної допомоги в Газі, заявляючи, що веде справедливу боротьбу. Уряд Ізраїлю розкритикував звіт ЄС, який "не враховує контекст" і "стратегічну реальність" боротьби з тероризмом.

Ізраїль відкидає звинувачення ЄС у порушенні прав людини у Газі, яке може вплинути на безвіз для ізраїльтян

Ізраїль відкидає звинувачення Євросоюзу у порушенні прав людини у секторі Гази. Уряд країни наполягає, що веде справедливу боротьбу проти ворога. Якщо ж ЄС скористається цією нагодою, щоб переглянути для ізраїльтян правила безвізу, це буде несправедливо.  Про це йдеться у листі Міністерства закордонних справ Ізраїлю до ЄС, передає УНН з посиланням на EuroNews.

Деталі

Ізраїль розкритикував звіт Європейської служби зовнішніх зв'язків. У цьому документі йшлося про "ознаки того, що Ізраїль порушує свої зобов'язання з прав людини", зазначені у статті 2 Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та єврейською державою. Йдеться про військову операцію в Газі та проблеми з доставкою до палестинського анклаву гуманітарної допомоги.

Ізраїль веде екзистенційну боротьбу, захищаючись від спільних ворогів Заходу

- йдеться у документі.

У листі від МЗС Ізраїлю зазначено, що звіт ЄС та його висновки не повинні сприйматися всерйоз або використовуватися як основа для будь-яких майбутніх дій чи переговорів. Ізраїль вимагав усунути недоліки доповіді.

Огляд було опубліковано минулої п'ятниці У той же день глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз ухвалив рішення переглянути угоду про асоціацію між спільнотою та Ізраїлем.

У листі міністерство закордонних справ Ізраїлю висловило своє "здивування" тим, що в доповіді не враховано "докладних відповідей на поставлені ЄС питання".

Війна в Газі: найсмертоносніший день обстрілів, десятки загиблих біля пунктів роздачі їжі - Al Jazeera17.06.25, 12:49 • 3202 перегляди

Лист починається з викладу "стратегічної реальності, з якою стикається Ізраїль", і докладно описується, як веде війну на кількох фронтах.

Зовнішньополітичне відомство Ізраїлю вважає, що в огляді ЄС не враховується контекст та найважливіші факти, а саме скоєні 7 жовтня 2023 року теракти проти єврейської держави.

Ізраїль називає доповідь моральним крахом ЄС, оскільки в документі, як заявляє Ізраїль, не розглядається шкода, завдана ізраїльським цивільним особам бойовиками ХАМАС, і доведена, як вважає Ізраїль співпраця з угрупуванням співробітників БАПОР.

Мета доповіді - заперечення права Ізраїлю на захист від тероризму. листі.

Насильство над дітьми в зоні конфліктів досягло "безпрецедентного рівня" – ООН20.06.25, 12:58 • 2384 перегляди

Додатково

Центри допомоги в Газі працюють з кінця травня під керівництвом Gaza Humanitarian Foundation, яку підтримують Ізраїль та США як заміну гуманітарній мережі ООН.

Організації ООН звинувачують нову систему у недостатній здатності забезпечити населення продуктами та в тому, що вона фактично дозволяє використовувати їжу як зброю.

Міністерство охорони здоров'я сектору Газа повідомило, що внаслідок бойових дій загинули понад 55 тисяч 432 людини, а поранення отримали близько 128 тисяч 923 особи.

Нагадаємо

У Євросоюзі Європейський парламент та Рада ЄС погодили нові правила для призупинення безвізу. Ці зміни мають на меті надіслати повідомлення країнам, які отримують переваги від безвізу, заохотивши їх зменшити міграцію до ЄС. Та Ізраїль стане однією з перших країн, на яку буде спрямована реформа механізму призупинення короткострокових безвізових поїздок до країн ЄС та Шенгенської зони.

Нові правила змінюють підстави для призупинення безвізу. Серед таких - порушення прав людини, в якому теперз звинувачують Ізраїль. Це може призвести до запровадження обов'язкових віз для громадян цієї держави. 

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Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Кая Каллас
Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Сектор Гази
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