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Израиль отвергает обвинения ЕС в нарушении прав человека в Газе, которое может повлиять на безвиз для израильтян

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Израиль отвергает обвинения Евросоюза в нарушении прав человека и гуманитарной помощи в Газе, заявляя, что ведет справедливую борьбу. Правительство Израиля раскритиковало отчет ЕС, который "не учитывает контекст" и "стратегическую реальность" борьбы с терроризмом.

Израиль отвергает обвинения ЕС в нарушении прав человека в Газе, которое может повлиять на безвиз для израильтян

Израиль отвергает обвинения Евросоюза в нарушении прав человека в секторе Газа. Правительство страны настаивает, что ведет справедливую борьбу против врага. Если же ЕС воспользуется этой возможностью, чтобы пересмотреть для израильтян правила безвиза, это будет несправедливо. Об этом говорится в письме Министерства иностранных дел Израиля в ЕС, передает УНН со ссылкой на EuroNews.

Детали

Израиль раскритиковал отчет Европейской службы внешних связей. В этом документе говорилось о "признаках того, что Израиль нарушает свои обязательства по правам человека", указанные в статье 2 Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и еврейским государством. Речь идет о военной операции в Газе и проблемах с доставкой в палестинский анклав гуманитарной помощи.

Израиль ведет экзистенциальную борьбу, защищаясь от общих врагов Запада

- говорится в документе.

В письме от МИД Израиля указано, что отчет ЕС и его выводы не должны восприниматься всерьез или использоваться как основа для каких-либо будущих действий или переговоров. Израиль требовал устранить недостатки доклада.

Обзор был опубликован в прошлую пятницу. В тот же день глава дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила, что Евросоюз принял решение пересмотреть соглашение об ассоциации между сообществом и Израилем.

В письме министерство иностранных дел Израиля выразило свое "удивление" тем, что в докладе не учтены "подробные ответы на поставленные ЕС вопросы".

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Письмо начинается с изложения "стратегической реальности, с которой сталкивается Израиль", и подробно описывается, как он ведет войну на нескольких фронтах.

Внешнеполитическое ведомство Израиля считает, что в обзоре ЕС не учитывается контекст и важнейшие факты, а именно совершенные 7 октября 2023 года теракты против еврейского государства.

Израиль называет доклад моральным крахом ЕС, поскольку в документе, как заявляет Израиль, не рассматривается вред, причиненный израильским гражданским лицам боевиками ХАМАС, и доказанное, как считает Израиль, сотрудничество с группировкой сотрудников БАПОР.

Цель доклада – отрицание права Израиля на защиту от терроризма. в письме.

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Дополнительно

Центры помощи в Газе работают с конца мая под руководством Gaza Humanitarian Foundation, которую поддерживают Израиль и США как замену гуманитарной сети ООН.

Организации ООН обвиняют новую систему в недостаточной способности обеспечить население продуктами и в том, что она фактически позволяет использовать пищу как оружие.

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате боевых действий погибли более 55 432 человека, а ранения получили около 128 923 человека.

Напомним

В Евросоюзе Европейский парламент и Совет ЕС согласовали новые правила для приостановления безвиза. Эти изменения призваны послать сообщение странам, которые получают преимущества от безвиза, поощрив их уменьшить миграцию в ЕС. Но Израиль станет одной из первых стран, на которую будет направлена реформа механизма приостановления краткосрочных безвизовых поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны.

Новые правила изменяют основания для приостановления безвиза. Среди таковых – нарушение прав человека, в котором теперь обвиняют Израиль. Это может привести к введению обязательных виз для граждан этого государства.

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Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Израиль
Кайя Каллас
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