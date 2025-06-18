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У ЄС погодили нові правила для призупинення безвізу, Ізраїль може опинитися під ударом - Euronews

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Європарламент та Рада ЄС погодили реформу механізму призупинення безвізу. Ізраїль та Сербія перші в зоні ризику через звинувачення у порушенні прав людини.

У ЄС погодили нові правила для призупинення безвізу, Ізраїль може опинитися під ударом - Euronews

Ізраїль стане однією з перших країн, на яку буде спрямована реформа механізму призупинення короткострокових безвізових поїздок до країн ЄС та Шенгенської зони, погоджена у вівторок Європейським парламентом та Радою ЄС, згідно з джерелами у Європейському парламенті, але, насправді ці зміни мають на меті надіслати повідомлення країнам, які отримують переваги від безвізу, заохотивши їх зменшити міграцію до ЄС, повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

Нові правила змінюють підстави для призупинення безвізу, включаючи порушення прав людини, що може призвести до запровадження обов'язкових віз для громадян Ізраїлю, серед іншого, повідомили Euronews джерела у парламенті, знайомі з питанням.

Наразі громадяни 61 країни, включаючи Австралію, Бразилію, Ізраїль, Японію, Велику Британію, Україну та держави Західних Балкан, можуть подорожувати до Шенгенської зони для короткострокового перебування до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

ЄС може призупинити безвізовий режим за певних умов. Досі це сталося лише один раз - з Республікою Вануату через її програму громадянства за інвестиції, яка дозволила заможним росіянам отримати паспорти Вануату, які дозволяють вільно в'їжджати до ЄС, пише видання.

"Однак, відповідно до нової угоди між законодавцями ЄС та державами-членами, механізм призупинення тепер буде простіше запустити, оскільки пороги були знижені та додані нові критерії", - пише видання.

Наприклад, порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй, серйозні порушення міжнародного права прав людини або гуманітарного права, а також недотримання рішень міжнародних судів тепер, як зазначається, будуть законними підставами для припинення безвізового статусу країни.

"Цей інструмент допомагає нам втілювати цінності, які сформували нашу спільноту, і дозволяє нам забезпечувати дотримання прав людини та поваги до міжнародного права", - сказав Euronews словенський депутат Європарламенту Матьяж Немец, доповідач щодо законопроєкту в Європарламенті. "Жодна конкретна країна не переслідується", - додав він.

Проте, як повідомили Euronews джерела в Європарламенті, "статус Ізраїлю входить до тих для країн, що найбільш піддаються ризику оскарження статусу в межах нової процедури, через звинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності під час війни в секторі Газа - звинувачення, питання яких порушено ООН". Сербія також може стати об'єктом нападок через проблеми з правами людини, на які звернула увагу ООН, повідомили джерела.

"Відповідно до процедури, Європейська комісія має видати імплементуючий акт про зупинення безвізового режиму для конкретної країни на один рік. Це рішення вимагає лише схвалення держав-членів і може бути заблоковане кваліфікованою більшістю. Щоб продовжити дію припинення, Єврокомісія має видати делегований акт, який натомість може бути заблокований або Радою ЄС, або Європарламентом", - повідомляє видання.

Країни Шенгенської зони, до якої входять усі держави ЄС, за винятком Кіпру, Ірландії, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, як вказано, також можуть підштовхнути Єврокомісію до початку процедури, повідомивши, що, на їхню думку, умови для запуску механізму виконані. Європарламент також може запропонувати необов'язкову резолюцію, яка рекомендує призупинення безвізового статусу країни.

"Найімовірніше, держава-член ЄС порушить питання про Ізраїль, скоріше, ніж Європарламент", - повідомило Euronews джерело, знайоме з цим питанням, додавши, що кілька політичних груп у Європарламенті наполягали на включенні порушень прав людини з урахуванням Ізраїлю.

Серед інших законодавчих змін, які включені до проєкту, є нові положення, пов'язані з міграцією. Нині істотне збільшення кількості людей певної національності, які нелегально перебувають у Шенгенській зоні, або зростання кількості прохачів притулку з країни з низьким рівнем визнання може виправдати припинення безвізового режиму, пише видання.

Відповідно до реформи, поріг для оцінки збільшення нелегального перебування буде знижено з 50% до 30% від кількості за попередній період. Тим часом, за повідомленням, поріг для "низького рівня визнання" заяв про надання притулку буде підвищено з нинішніх 4% до 20%. Це, як очікується, розширить спектр країн, що беруть участь, і полегшить запуск механізму.

Направді, пише видання, зміни спрямовані на те, щоб надіслати сигнал країнам, які мають безвізовий доступ, спонукавши їх скоротити міграцію до ЄС.

"Польське головування, яке очолює Раду (ЄС), наполегливо просувало цю реформу через сильні амбіції серед держав-членів. Ось чому нам вдалося досягти угоди сьогодні", - сказав Матьяж Немец.

Угода, досягнута у вівторок, ще має бути офіційно ухвалена як Європарламентом, так і Радою ЄС, перш ніж вона стане законом ЄС.

ЄС може скасувати безвіз для Грузії через авторитаризм20.09.24, 02:08 • 19544 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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