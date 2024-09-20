ЄС може скасувати безвіз для Грузії через авторитаризм
Київ • УНН
ЄС розглядає можливість скасування безвізового режиму для Грузії через авторитарну політику влади.
ЄС розглядає можливість скасування безвізового режиму для Грузії через авторитаризм. Про це повідомляє Politico, передає УНН.
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Європейський Союз може розірвати угоди, які дозволяють громадянам Грузії безвізово подорожувати через серйозне погіршення відносин з Тбілісі, які раніше вважалися перспективними.
Речник Європейської комісії заявив, що "всі варіанти на столі", якщо правляча партія продовжить свою авторитарну політику. Серед можливих заходів є тимчасове призупинення лібералізації візового режиму.
Згідно з угодою, укладеною у 2017 році, грузини можуть перебувати в країнах ЄС до шести місяців на рік без візи, що значно спростило подорожі для багатьох.
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Раніше цього тижня Сполучені Штати запровадили санкції проти ключових політиків через ухвалення законів, які загрожують громадянським свободам.
Грузія не відмовляється від євроінтеграційного курсу попри закон про "іноагентів" 23.08.24, 16:00 • 13900 переглядiв