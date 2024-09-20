ЕС может отменить безвиз для Грузии из-за авторитаризма

ЕС рассматривает возможность отмены безвизового режима для Грузии из-за авторитаризма. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

Европейский Союз может разорвать соглашения, которые позволяют гражданам Грузии безвизово путешествовать из-за серьезного ухудшения отношений с Тбилиси, которые ранее считались перспективными.

Представитель Европейской комиссии заявил, что «все варианты на столе», если правящая партия продолжит свою авторитарную политику. Среди возможных мер является временное приостановление либерализации визового режима.

Согласно договору, заключенному в 2017 году, грузины могут находиться в странах ЕС до шести месяцев в году без визы, что значительно упростило путешествия для многих.

Добавим

Ранее на этой неделе Соединенные Штаты ввели санкции против ключевых политиков из-за принятия законов, которые угрожают гражданским свободам.

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