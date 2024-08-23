Грузия не отказывается от евроинтеграционного курса, несмотря на закон об «иноагентах»

Правящая партия "Грузинская мечта" не будет убирать из конституции Грузии статью об интеграции в Европейский Союз и НАТО. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает УНН со ссылкой на "Грузия Online".

Могу вам сказать однозначно, что речь не идет об изъятии из Конституции статьи 78 или изменении этой статьи, а о чем-то другом, о чем мы расскажем позже, если соответствующие консультации успешно завершатся - заявил Кобахидзе.

На уточняющий вопрос, идет ли речь об изменении системы управления государством, он не ответил. Призвал дождаться завершения консультаций.

Дополнение

Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционным органам в пределах своих полномочий необходимо "принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора".

Напомним



Несмотря на призывы международных партнеров, 28 мая парламент Грузии преодолел вето президента на "закон об агентах". Этот закон объявляет носителями интересов иностранного влияния все общественные и медийные организации, которые получают финансирование от стратегических партнеров страны.

После принятия закона Евросоюз прекратил часть помощи Грузии, а США отложили военные учения на неопределенный срок. Также Соединенные Штаты прекратили предоставление помощи правительству Грузии на сумму более 95 миллионов долларов.