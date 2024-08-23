Грузия не отказывается от евроинтеграционного курса, несмотря на закон об «иноагентах»
Киев • УНН
Правящая партия Грузии заявила, что не будет убирать из конституции статью об интеграции в ЕС и НАТО. Премьер-министр не раскрыл деталей возможных изменений, призвав дождаться завершения консультаций.
Правящая партия "Грузинская мечта" не будет убирать из конституции Грузии статью об интеграции в Европейский Союз и НАТО. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает УНН со ссылкой на "Грузия Online".
Могу вам сказать однозначно, что речь не идет об изъятии из Конституции статьи 78 или изменении этой статьи, а о чем-то другом, о чем мы расскажем позже, если соответствующие консультации успешно завершатся
На уточняющий вопрос, идет ли речь об изменении системы управления государством, он не ответил. Призвал дождаться завершения консультаций.
Дополнение
Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционным органам в пределах своих полномочий необходимо "принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора".
Напомним
Несмотря на призывы международных партнеров, 28 мая парламент Грузии преодолел вето президента на "закон об агентах". Этот закон объявляет носителями интересов иностранного влияния все общественные и медийные организации, которые получают финансирование от стратегических партнеров страны.
После принятия закона Евросоюз прекратил часть помощи Грузии, а США отложили военные учения на неопределенный срок. Также Соединенные Штаты прекратили предоставление помощи правительству Грузии на сумму более 95 миллионов долларов.