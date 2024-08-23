Грузія не відмовляється від євроінтеграційного курсу попри закон про "іноагентів"
Київ • УНН
Правляча партія Грузії заявила, що не прибиратиме з конституції статтю про інтеграцію в ЄС та НАТО. Прем'єр-міністр не розкрив деталей можливих змін, закликавши дочекатися завершення консультацій.
Провладна партія "Грузинська мрія" не прибиратиме з конституції Грузії статтю про інтеграцію в Європейський Союз та НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, повідомляє УНН із посиланням на "Грузія Online".
Можу вам сказати однозначно, що не йдеться про вилучення з Конституції статті 78 або зміну цієї статті, а про щось інше, про що ми розповімо пізніше, якщо відповідні консультації успішно завершаться
На уточнювальне запитання, чи йдеться про зміну системи управління державою, він не відповів. Закликав дочекатися завершення консультацій.
Доповнення
Згідно зі статтею 78 Конституції Грузії, конституційним органам у межах своїх повноважень необхідно "вжити всіх заходів для забезпечення повної інтеграції Грузії до Європейського союзу та Організації Північноатлантичного договору".
Нагадаємо
Незважаючи на заклики міжнародних партнерів, 28 травня парламент Грузії подолав вето президента на "закон про агентів". Цей закон оголошує носіями інтересів іноземного впливу всі громадські та медійні організації, які отримують фінансування від стратегічних партнерів країни.
Після ухвалення закону Євросоюз припинив частину допомоги Грузії, а США відклали військові навчання на невизначений термін. Також Сполучені Штати припинили надання допомоги уряду Грузії на суму понад 95 мільйонів доларів.