В ЕС согласовали новые правила для приостановки безвиза, Израиль может оказаться под ударом - Euronews

Израиль станет одной из первых стран, на которую будет направлена реформа механизма приостановления краткосрочных безвизовых поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны, согласованная во вторник Европейским парламентом и Советом ЕС, согласно источникам в Европейском парламенте, но, на самом деле, эти изменения направлены на то, чтобы послать сообщение странам, которые получают преимущества от безвиза, поощрив их уменьшить миграцию в ЕС, сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Новые правила изменяют основания для приостановления безвиза, включая нарушение прав человека, что может привести к введению обязательных виз для граждан Израиля, среди прочего, сообщили Euronews источники в парламенте, знакомые с вопросом.

В настоящее время граждане 61 страны, включая Австралию, Бразилию, Израиль, Японию, Великобританию, Украину и государства Западных Балкан, могут путешествовать в Шенгенскую зону для краткосрочного пребывания до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

ЕС может приостановить безвизовый режим при определенных условиях. До сих пор это произошло лишь однажды - с Республикой Вануату из-за ее программы гражданства за инвестиции, которая позволила состоятельным россиянам получить паспорта Вануату, позволяющие свободно въезжать в ЕС, пишет издание.

"Однако, в соответствии с новым соглашением между законодателями ЕС и государствами-членами, механизм приостановления теперь будет проще запустить, поскольку пороги были снижены и добавлены новые критерии", - пишет издание.

Например, нарушение Устава Организации Объединенных Наций, серьезные нарушения международного права прав человека или гуманитарного права, а также несоблюдение решений международных судов теперь, как отмечается, будут законными основаниями для прекращения безвизового статуса страны.

"Этот инструмент помогает нам воплощать ценности, которые сформировали наше сообщество, и позволяет нам обеспечивать соблюдение прав человека и уважение к международному праву", - сказал Euronews словенский депутат Европарламента Матьяж Немец, докладчик по законопроекту в Европарламенте. "Ни одна конкретная страна не преследуется", - добавил он.

Однако, как сообщили Euronews источники в Европарламенте, "статус Израиля входит в число тех для стран, которые наиболее подвержены риску оспаривания статуса в рамках новой процедуры, из-за обвинений в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время войны в секторе Газа - обвинения, вопросы которых подняты ООН". Сербия также может стать объектом нападок из-за проблем с правами человека, на которые обратила внимание ООН, сообщили источники.

"В соответствии с процедурой, Европейская комиссия должна выдать имплементирующий акт о приостановлении безвизового режима для конкретной страны на один год. Это решение требует лишь одобрения государств-членов и может быть заблокировано квалифицированным большинством. Чтобы продлить действие приостановления, Еврокомиссия должна выдать делегированный акт, который, в свою очередь, может быть заблокирован либо Советом ЕС, либо Европарламентом", - сообщает издание.

Страны Шенгенской зоны, в которую входят все государства ЕС, за исключением Кипра, Ирландии, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, как указано, также могут подтолкнуть Еврокомиссию к началу процедуры, сообщив, что, по их мнению, условия для запуска механизма выполнены. Европарламент также может предложить необязательную резолюцию, рекомендующую приостановление безвизового статуса страны.

"Вероятнее всего, государство-член ЕС поднимет вопрос об Израиле, скорее, чем Европарламент", - сообщил Euronews источник, знакомый с этим вопросом, добавив, что несколько политических групп в Европарламенте настаивали на включении нарушений прав человека с учетом Израиля.

Среди других законодательных изменений, которые включены в проект, есть новые положения, связанные с миграцией. В настоящее время существенное увеличение количества людей определенной национальности, которые нелегально находятся в Шенгенской зоне, или рост количества просителей убежища из страны с низким уровнем признания может оправдать прекращение безвизового режима, пишет издание.

В соответствии с реформой, порог для оценки увеличения нелегального пребывания будет снижен с 50% до 30% от количества за предыдущий период. Тем временем, по сообщению, порог для "низкого уровня признания" заявлений о предоставлении убежища будет повышен с нынешних 4% до 20%. Это, как ожидается, расширит спектр участвующих стран и облегчит запуск механизма.

На самом деле, пишет издание, изменения направлены на то, чтобы послать сигнал странам, имеющим безвизовый доступ, побудив их сократить миграцию в ЕС.

"Польское председательство, которое возглавляет Совет (ЕС), настойчиво продвигало эту реформу из-за сильных амбиций среди государств-членов. Вот почему нам удалось достичь соглашения сегодня", - сказал Матьяж Немец.

Соглашение, достигнутое во вторник, еще должно быть официально принято как Европарламентом, так и Советом ЕС, прежде чем оно станет законом ЕС.

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