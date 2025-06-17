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Война в Газе: самый смертоносный день обстрелов, десятки погибших возле пунктов раздачи еды - Al Jazeera

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

Израильские военные обстреляли толпы возле пунктов раздачи еды. С начала новой системы помощи погибло 300 палестинцев, более 2000 ранены.

Война в Газе: самый смертоносный день обстрелов, десятки погибших возле пунктов раздачи еды - Al Jazeera

За последние сутки по меньшей мере 38 человек погибли во время стрельбы израильских военных по толпам возле пунктов раздачи продуктов в Газе. Это стало самым смертоносным днем с начала работы новой системы помощи, – сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera и данные местных медицинских источников.

Детали

Медики сообщили, что в понедельник возле центра распределения в Рафахе зафиксировали 38 погибших – преимущественно в результате обстрела людей, пытавшихся получить еду.

По меньшей мере 300 палестинцев погибли в результате обстрела израильских солдат по толпам с момента запуска новой системы помощи

- говорится в материале Al Jazeera. 

Представители израильской армии заявили, что их солдаты открывали огонь "предупредительно по подозреваемым, которые приближались к их позициям", хотя не уточнили, пострадали ли мирные граждане.

Представители организаций раскритиковали новую систему помощи.

Это не гуманитарная инициатива и не система. Это, по сути, смертельный хаос

- отметила полевой координатор Медиков без границ (MSF) Анна Галфорд.

Агентства ООН предупреждают, что количество погибших достигло 300, а более 2 тысяч человек получили ранения с начала операции GHF.

Дополнительно

Центры помощи в Газе работают с конца мая под руководством Gaza Humanitarian Foundation, которую поддерживают Израиль и США как замену гуманитарной сети ООН.

Организации ООН обвиняют новую систему в недостаточной способности обеспечить население продуктами и в том, что она фактически позволяет использовать еду как оружие.

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате боевых действий погибли более 55 тысяч 432 человека, а ранения получили около 128 тысяч 923 человека.  

Президент Турции Эрдоган осудил атаки Израиля по объектам в Иране13.06.25, 16:23 • 3518 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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