Война в Газе: самый смертоносный день обстрелов, десятки погибших возле пунктов раздачи еды - Al Jazeera

Израильские военные обстреляли толпы возле пунктов раздачи еды. С начала новой системы помощи погибло 300 палестинцев, более 2000 ранены.

За последние сутки по меньшей мере 38 человек погибли во время стрельбы израильских военных по толпам возле пунктов раздачи продуктов в Газе. Это стало самым смертоносным днем с начала работы новой системы помощи, – сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera и данные местных медицинских источников. Детали Медики сообщили, что в понедельник возле центра распределения в Рафахе зафиксировали 38 погибших – преимущественно в результате обстрела людей, пытавшихся получить еду. По меньшей мере 300 палестинцев погибли в результате обстрела израильских солдат по толпам с момента запуска новой системы помощи - говорится в материале Al Jazeera. Представители израильской армии заявили, что их солдаты открывали огонь "предупредительно по подозреваемым, которые приближались к их позициям", хотя не уточнили, пострадали ли мирные граждане. Представители организаций раскритиковали новую систему помощи. Это не гуманитарная инициатива и не система. Это, по сути, смертельный хаос - отметила полевой координатор Медиков без границ (MSF) Анна Галфорд. Агентства ООН предупреждают, что количество погибших достигло 300, а более 2 тысяч человек получили ранения с начала операции GHF. Дополнительно Центры помощи в Газе работают с конца мая под руководством Gaza Humanitarian Foundation, которую поддерживают Израиль и США как замену гуманитарной сети ООН. Организации ООН обвиняют новую систему в недостаточной способности обеспечить население продуктами и в том, что она фактически позволяет использовать еду как оружие. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате боевых действий погибли более 55 тысяч 432 человека, а ранения получили около 128 тысяч 923 человека. Президент Турции Эрдоган осудил атаки Израиля по объектам в Иране