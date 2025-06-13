Президент Турции Эрдоган осудил атаки Израиля по объектам в Иране

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил сегодняшние удары Израиля по Ирану. Он заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху хочет привести Ближний Восток к катастрофе, пишет УНН со ссылкой на сообщение Эрдогана в Х.

По состоянию на сегодняшнее утро Израиль довел свою стратегию погружения нашего региона, особенно Газы, в кровь, слезы и нестабильность до очень опасного уровня. Нападения Израиля на нашего соседа, Иран, являются откровенной провокацией, которая игнорирует международное право - считает Эрдоган.

Турецкий лидер заявил, что эти нападения произошли на фоне сдвигов в переговорном процессе по ядерной программе Ирана. По его мнению, "израильское руководство хочет привести регион к катастрофе".

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Администрация Нетаньяху пытается втянуть наш регион и весь мир в катастрофу своими безрассудными, агрессивными и беззаконными действиями. Международное сообщество должно положить конец израильскому бандитизму, направленному против глобальной и региональной стабильности - подчеркнул президент Турции.

Эрдоган также заявил, что действия Нетаньяху и его соратников должны быть остановлены.

Сегодня мы еще раз заявляем, что не хотим видеть больше крови, разрушений и конфликтов на Ближнем Востоке - сообщил Эрдоган.

Также Эрдоган заявил, что Турция решительно осуждает действия Израиля и выразил соболезнования арабскому народу.

Как Турция, мы осуждаем ужасные нападения, направленные против нашего соседа Ирана; Желаем Божьей милости тем, кто потерял жизнь, скорейшего выздоровления раненым и выражаем соболезнования дружественному и братскому народу Ирана - заявил Эрдоган.

Дополнение

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отменил приказ израильтянам оставаться возле убежищ, указав, что атака беспилотников Ирана "под контролем".

В Иране сообщили, что в результате ударов, которые Израиль нанес по территории страны, погибли по меньшей мере шесть ученых-ядерщиков.