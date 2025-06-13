Президент Туреччини Ердоган засудив атаки Ізраїлю по об’єктах в Ірані

Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган засудив сьогоднішні удари Ізраїля по Ірану. Він заявив, що прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу хоче привести Близький Схід до катастрофи, пише УНН з посиланням на допис Ердогана в Х.

Станом на сьогоднішній ранок Ізраїль довів свою стратегію занурення нашого регіону, особливо Гази, у кров, сльози та нестабільність до дуже небезпечного рівня. Напади Ізраїлю на нашого сусіда, Іран, є відвертою провокацією, яка ігнорує міжнародне право - вважає Ердоган.

Турецький лідер заявив, що ці напади відбулися на тлі зрушень у переговорному процесі щодо ядерної програми Ірану. На його думку, "ізраїльське керівництво хоче привести регіон до катастрофи".

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Адміністрація Нетаньягу намагається втягнути наш регіон і весь світ у катастрофу своїми безрозсудними, агресивними та беззаконними діями. Міжнародна спільнота повинна покласти край ізраїльському бандитизму, спрямованому проти глобальної та регіональної стабільності - підкреслив президент Туреччини.

Ердоган також заявив, що дії Нетаньягу і його соратників мають бути зупинені.

Сьогодні ми ще раз заявляємо, що не хочемо бачити більше крові, руйнувань та конфліктів на Близькому Сході - повідомив Ердоган.

Також Ердоган заявив, що Туреччина рішуче засуджує дії Ізраїлю та висловив співчуття арабському народу.

Як Туреччина, ми засуджуємо жахливі напади, спрямовані проти нашого сусіда Ірану; Бажаємо Божої милості тим, хто втратив життя, швидкого одужання пораненим та висловлюємо співчуття дружньому та братньому народу Ірану - заявив Ердоган.

Доповнення

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) скасував наказ ізраїльтянам залишатися біля сховищ, вказавши, що атака безпілотників Ірану "під контролем".

В Ірані повідомили, що внаслідок ударів, які Ізраїль завдав по території країни, загинули щонайменше шість вчених-ядерників.