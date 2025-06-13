Президент Туреччини Ердоган засудив атаки Ізраїлю по об’єктах в Ірані
Київ • УНН
Президент Туреччини засудив ізраїльські удари по Ірану, назвавши їх провокацією. Він вважає, що Нетаньягу веде Близький Схід до катастрофи, та закликав зупинити агресію.
Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган засудив сьогоднішні удари Ізраїля по Ірану. Він заявив, що прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу хоче привести Близький Схід до катастрофи, пише УНН з посиланням на допис Ердогана в Х.
Станом на сьогоднішній ранок Ізраїль довів свою стратегію занурення нашого регіону, особливо Гази, у кров, сльози та нестабільність до дуже небезпечного рівня. Напади Ізраїлю на нашого сусіда, Іран, є відвертою провокацією, яка ігнорує міжнародне право
Турецький лідер заявив, що ці напади відбулися на тлі зрушень у переговорному процесі щодо ядерної програми Ірану. На його думку, "ізраїльське керівництво хоче привести регіон до катастрофи".
Китай "дуже стурбований", арабські країни засуджують удари Ізраїлю по Ірану – ЗМІ13.06.25, 12:49 • 2534 перегляди
Адміністрація Нетаньягу намагається втягнути наш регіон і весь світ у катастрофу своїми безрозсудними, агресивними та беззаконними діями. Міжнародна спільнота повинна покласти край ізраїльському бандитизму, спрямованому проти глобальної та регіональної стабільності
Ердоган також заявив, що дії Нетаньягу і його соратників мають бути зупинені.
Сьогодні ми ще раз заявляємо, що не хочемо бачити більше крові, руйнувань та конфліктів на Близькому Сході
Також Ердоган заявив, що Туреччина рішуче засуджує дії Ізраїлю та висловив співчуття арабському народу.
Як Туреччина, ми засуджуємо жахливі напади, спрямовані проти нашого сусіда Ірану; Бажаємо Божої милості тим, хто втратив життя, швидкого одужання пораненим та висловлюємо співчуття дружньому та братньому народу Ірану
Доповнення
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) скасував наказ ізраїльтянам залишатися біля сховищ, вказавши, що атака безпілотників Ірану "під контролем".
В Ірані повідомили, що внаслідок ударів, які Ізраїль завдав по території країни, загинули щонайменше шість вчених-ядерників.