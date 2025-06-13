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Китай "дуже стурбований", арабські країни засуджують удари Ізраїлю по Ірану – ЗМІ

Київ • УНН

 • 754 перегляди

Ізраїльські авіаудари по Ірану викликали хвилю критики. Китай висловив занепокоєння, арабські країни засудили дії, наголошуючи на порушенні суверенітету та загрозі регіональній стабільності.

Китай "дуже стурбований", арабські країни засуджують удари Ізраїлю по Ірану – ЗМІ

Ізраїльські авіаудари по території Ірану викликали потужну хвилю міжнародної критики. Китай засвідчив глибоке занепокоєння, тоді як низка арабських держав відкрито засудила ці дії, повідомляють УНН з посиланням на Global Times та CNN.

Деталі

З приводу авіаударів речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь зробив офіційну заяву, – повідомляє Global Times.

Китай дуже стурбований нападами Ізраїлю на Іран і глибоко стурбований потенційними серйозними наслідками цих дій

- заявив Лінь Цзянь.

У своєму коментарі він також окреслив позицію Пекіна щодо дотримання суверенітету країн.

Китай виступає проти будь-якого порушення суверенітету, безпеки та територіальної цілісності Ірану, а також проти дій, що ведуть до ескалації напруженості та розширення конфлікту

- наголосив Лінь Цзянь.

Китайський дипломат додав, що ситуація в регіоні потребує стриманості та дипломатії.

Різке загострення регіональної ситуації не відповідає інтересам жодної сторони. Китай закликає всі відповідні сторони зробити більше для сприяння регіональному миру та стабільності та уникнути подальшої ескалації напруженості. Китай готовий відігравати конструктивну роль у сприянні деескалації ситуації

- заявив Лінь Цзянь.

На завершення представник Китаю закликав усі сторони до деескалації.

Схожі настрої висловили й уряди арабських країн, зокрема Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Оману та Лівану, – повідомляє CNN. 

Хоча Королівство засуджує ці жахливі напади, воно підтверджує, що міжнародне співтовариство та Рада Безпеки (ООН) несуть велику відповідальність за припинення цієї агресії

- йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії.

У своєму повідомленні Саудівська Аравія також підкреслила критичність ситуації.

Рішуче засуджуємо та відкидаємо удари Ізраїлю по ядерній інфраструктурі Ірану та його військовому командуванню

- зазначили в МЗС Королівства.

Свою реакцію оприлюднили й Об'єднані Арабські Емірати, які з 2020 року мають дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Засуджуємо напад найрішучішим чином

- наголосили в офіційному комюніке уряду ОАЕ. Катар, який часто згадується у зв’язку з ХАМАС, також висловив жорстку позицію щодо дій Ізраїлю.

Це – відверте порушення суверенітету та безпеки Ірану

- заявили в МЗС Катару.

Оман, традиційний посередник у діалозі між США та Іраном, розкритикував напад на тлі ядерних перемовин.

Це – безрозсудний напад, здійснений у надзвичайно делікатний час

-  йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Оману.

Прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам також висловив жорстке засудження дій Ізраїлю.

Рішуче засуджую небезпечну ізраїльську агресію. Це є кричущим порушенням міжнародного права та суверенітету Ірану, а його наслідки загрожують стабільності всього регіону та навіть миру у світі

- заявив очільник уряду Лівану.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. В Ірані підтвердили загибель 6 вчених-ядерників.

В Ірані після ізраїльських ударів підняли червоний прапор помсти.

Іран звернувся до Організації Об'єднаних Націй із вимогою невідкладно скликати засідання Ради Безпеки з приводу масованих ударів з боку Ізраїлю, які Тегеран назвав безпрецедентними.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Новини Світу
Рада Безпеки ООН
Israel
Організація Об'єднаних Націй
Ліван
Саудівська Аравія
Катар
Оман
Об'єднані Арабські Емірати
Китайська Народна Республіка
Іран
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